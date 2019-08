Élégante razzia viking sur les rives d’Estavayer-le-Lac

«La suivante est tellement hot qu’il nous est obligatoire, par mesure de sécurité, d’avoir un réservoir d’eau assez important pour éteindre notre public. Le lac d’Estavayer devrait être OK.» Il est 22h, mercredi, et la fine fleur de la bourgeoisie scandinave punk achève la mise à sac du terrain de l’Estivale, avec un «Tick Tick Boom» effectivement hot comme tout.

Pour le premier de ses quatre soirs de nouba, le festival a mis la main sur le gang néo garage le plus excitant du siècle passé, devenu avec le nouveau millénaire le plus improbable des groupes de première division. Du genre à partager les stades avec les White Stripes, Jet ou Foo Fighters, entre autres, voici «Ladies and gentlemen: The Hives!» Excellente idée que de programmer, avec Offspring, ces cinq gandins bien peignés, merveilleux flemmards qui n’ont plus pondu de disque depuis 2012 mais peuvent toujours afficher à leur actif une carrière d’un quart de siècle sans (presque) changer de personnel ni de son, encore moins de sens de l’humour.

Et cela se voit. Après avoir assisté à l’installation du matériel par les deux roadies du groupe, l’un habillé en judoka et l’autre en ninja (!), la foule du festival broyard, visiblement complet pour cette soirée rock, se laisse happer par la frappe des Suédois autant que par le bagout insensé de Howlin’Pelle Almqvist, beau comme un pape dans son smoking blanc à nœud papillon, mi-serveur de bar à cocktail, mi James Bond. L’Estivale s’était déjà chauffée sur Last Train, combo français dont les nobles pulsions rebelles se heurtent hélas aux limites de leur charisme, et sur Sacha Love, agile trio du cru tout en guitares, en tuba, en batterie et en riffs acides. Mais le savoir-faire des Hives place la barre dix étages plus haut.

Exécrable impuissance sonore

De quoi pallier l’exécrable absence de puissance sonore, fruit du zèle vaudois envers les lois fédérales sur le volume que le chanteur, très conscient de n’offrir qu’une moitié de show, fera huer à quatre reprises par la foule. La Suisse a de l’argent pour s’offrir les meilleures enceintes sono et des lois pour les utiliser au quart de leur capacité: c’est là le seul point commun entre The Hives et la Fête des Vignerons.

«Applaudissements s’il vous plaît, pour le merveilleux (sic) guitariste!» En français dans le texte, s’il vous plaît, Howlin Pelle fait saluer son frère, avec qui il fonda The Hives en 1993. Paumés dans le Nord suédois, région d’Umeå, les ados ont mis à profit les nuits interminables pour peaufiner leur musique, ce mélange de Rolling Stones, d’Iggy Pop et de Who qui conserve un allant intemporel. La grande scène de l’Estivale succombe sous les riffs surefficaces portés par la frappe précise et ultrarapide du batteur Chris Dangerous.

Mais c’est surtout le bateleur en chef qui emporte la mise, tout sourire, volubile, explosif quand il s’agit de lancer d’un twist de jambes aérien le morceau suivant, didactique lorsqu’il convient d’expliquer à la foule comment elle va sagement se scinder en deux pour le laisser passer. Et persuasif: le public obéit vaille que vaille et ouvre un long corridor que le chanteur emprunte, tandis que son groupe maintient depuis la scène un tempo sourd. Au cœur des spectateurs, pas encore satisfait de son exploit, Pelle fait asseoir tout le monde, carrément. Et tend le micro tous azimuts, faisant applaudir Matteo ou Lionel, anonymes aussi nécessaires que les musiciens pour que la fête advienne. Quand le chanteur a piqué un sprint pour regagner la scène, les bateaux ont tangué sur le lac.