En deux temps, Montagny rejoint la Step régionale

C’est le soulagement pour le comité de pilotage de la future STEP régionale et intercantonale de l’Éparse, à Payerne. Alors que la Commune de Montagny (FR) avait refusé les statuts présentés dans un premier temps, elle les a finalement validés mardi soir, par 17 oui contre 4 non et 5 abstentions. «C’était un signal fort du Conseil communal (ndlr: la Municipalité, sur Fribourg) de représenter ce dossier et cela démontre son importance à nos yeux», se réjouit la syndique, Chantal Genetelli.

En décembre dernier, le Conseil général avait pourtant refusé le même dossier par 18 non, 8 oui et 2 abstentions. À l’époque, les coûts engendrés par cette nouvelle STEP, le fait que Montagny devait démonter la sienne aux frais de la Commune alors qu’elle est encore fonctionnelle et un manque d’informations avaient été reprochés aux autorités. «Nous avons réalisé une étude par un ingénieur hydraulicien, qui démontre que rester en dehors de l’Éparse était avantageux financièrement à court terme, mais coûterait beaucoup plus à long terme», ajoute la syndique.

Des arguments qui ont fini par convaincre le plénum, permettant du même coup au dossier de reprendre son développement. En effet, les eaux usées du village fribourgeois de Torny devaient théoriquement transiter par Montagny pour rejoindre Payerne, en vue de leur traitement. Ce qui n’aurait pas été possible sans cet accord. «Le périmètre d’activité de la future STEP, précisé dans les statuts, étant aussi faux si Montagny n’avait pas revu sa position, nous aurions dû faire revoter tous les Législatifs concernés», précise Alexandre Vonlanthen, syndic de Cugy (FR) et président du comité de pilotage.

Celui-ci pourra ainsi prochainement être dissous. Lors d’une assemblée constitutive, un Conseil intercommunal (corps délibérant) et un comité de direction (Exécutif) seront nommés par les délégués des communes, avec pour but la construction de la STEP. Sa mise en eau est toujours prévue pour 2023 ou 2024 avec un budget global de l’ordre de 55 millions de francs.