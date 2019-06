Encore 8 millions pour la nouvelle école primaire

Prévue pour la rentrée 2020 avec neuf salles de classe et une d’activités créatrices textiles, la nouvelle école primaire d’Avenches, dans le secteur de Sous-Ville, abritera finalement onze salles dès la rentrée 2021. Ce jeudi, le Conseil communal se prononcera sur un crédit de construction de 7,93 millions de francs, qui complète celui d’étude de 1,34 million, voté en février 2018, soit 9,27 millions au total.

«Cette nouvelle construction va permettre d’absorber les besoins en salles de classe primaires de notre commune et permettra de terminer l’ensemble du développement scolaire des communes membres de l’Association scolaire intercommunale d’Avenches et environs, commencé en 2013», rappelle la Municipalité dans son préavis. Sans cette construction prévue à l’arrière de la crèche, Avenches aurait dû installer des containers provisoires. Sur le site, les futurs locaux primaires seront clairement séparés de l’école secondaire.

«Le rez-de-chaussée supérieur et les 1er et 2e étages sont dotés de trois salles de classe. L’administration et deux salles de classe sont regroupées au niveau du rez inférieur. Le sous-sol est dédié aux locaux techniques et à une surface de rangement», précise l’Exécutif dans son message. Au niveau financier, si l’objectif de 8,5 millions de francs fixé au début du projet est légèrement dépassé, la Municipalité note aussi que la construction offrira deux salles de classe de plus qu’imaginé. Le prix de revient par mètre carré du projet «What Else?» retenu se situe à 4300 fr., soit dans la bonne partie de la fourchette cantonale de construction de bâtiments scolaires en dur.

Pour rappel, le projet de construction a été freiné plus d’une année par un recours de voisins, dont l’un est municipal avenchois, contre le PPA régissant le site. Les opposants ayant perdu devant la justice vaudoise et n’ayant pas intenté de recours au niveau fédéral, ils ont décidé d’abandonner, aucune dérogation n’étant demandée par le projet. La Municipalité a donc pu délivrer le permis de construire. (24 heures)