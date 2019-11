L’enseigne du Petit-Bâle en vente aux enchères

«Chez moi, elle finirait dans un garage et ce serait dommage. J’ai envie qu’elle reste dans un endroit public, que des gens la voient. Quand ils entrent dans la Brasserie, je les remarque souvent s’arrêter devant cette enseigne et je pourrais presque deviner leurs souvenirs.» Patron de la Brasserie artisanale broyarde, sur la place de la Concorde, à Payerne, Jean-Pierre Oulevey a les yeux qui brillent quand il parle de son enseigne Cardinal à l’effigie du bistrot Le Petit-Bâle. Car à Payerne chacun a encore en mémoire la truculente Ida Parisod, tenancière de l’estaminet durant plus de soixante-cinq ans, décédée en 2013.

«J’ai toujours dit que je vendrais une partie de ma collection lors de la remise de la Brasserie, pour faire une coupure», lâche encore le tégestophile de 60 ans. Comme il remet officiellement les clés de la Brasserie à Steve et Coralie Jaccoud ce samedi, le collectionneur de matériel lié à la bière procédera à la vente aux enchères de cette imposante enseigne et d’une seconde ayant orné la devanture de La Viennoise, autre établissement historique de la cité. Avant la mise prévue à 14heures, soupe à l’oignon, comme chez Ida, ou lentilles, lard et saucisson seront proposées aux visiteurs, de même que diverses dégustations ou des explications sur le monde de la bière.

Riche collection

Dans une collection comportant plus de 600 verres et 300 chopes aux couleurs des centaines de brasseries suisses au fil des ans, Jean-Pierre Oulevey avait acheté l’enseigne du Petit-Bâle chez un brocanteur payernois. Touchée par un camion, elle avait été démontée puis stockée chez un commerçant de boissons de la place.

Elle ne restera donc pas dans la Brasserie que Steve Jaccoud reprend à 37 ans, après avoir travaillé dans l’agroalimentaire. Pâtissier-confiseur de formation, il souhaite développer la production. Dans un premier temps, il passera de 44 à 52 brassins annuellement, ce qui devrait faire passer la fabrication de 22'000 à 26'000 litres.