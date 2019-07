Estavayer ne veut pas d’un Hôtel du Lac rénové

«Si un dossier est complet, une administration communale ne peut pas refuser sa mise à l’enquête. Mais en l’occurrence, nous répondons à notre interlocuteur que le dossier est incomplet. Dans le cadre d’une enquête concernant une parcelle grevée d’un droit distinct et permanent (DDP), il faut non seulement la signature du propriétaire du bien immobilier, mais aussi celle du détenteur du fonds.» En charge de l’Aménagement du territoire et des Constructions de la commune d’Estavayer, Éric Chassot résume ainsi la teneur d’un communiqué de presse diffusé mardi au sujet de l’Hôtel du Lac.

Estavayer y annonce son intention de ne pas mettre à l’enquête le dossier déposé par la société Hôtel du Lac et Restaurant du Débarcadère (HLRD) SA, le 5 juin dernier. Les investisseurs, réunis autour du Vaudois Pierre Aguet, envisageaient la restauration des 36 chambres de l’édifice et la création d’une piscine en terrasse pour un montant de 6 millions de francs. Il s’agissait, selon eux, du seul projet réalisable sans plan d’aménagement de détail (PAD). Ayant repris l’exploitation du site en 2011, puis développé le futuriste projet Othello, refusé par la population, HLRD n’a toutefois pas fait signer son dossier par la Commune, propriétaire du fonds.

HLRD reproche à la Commune son manque de dialogue

«Nous avons deux casquettes dans ce dossier. Et si nous le renvoyons en disant à HLRD qu’il n’est pas complet, nous mentionnons en même temps que nous ne souhaitons pas le signer comme propriétaire, tant que notre souci juridique ne sera pas réglé», ajoute le vice-syndic. Pour rappel, en été 2017, la Commune a résilié le DDP, au motif que HLRD ne respectait pas les conditions d’entretien du bâtiment et de maintien de son exploitation.

Du côté de la société immobilière, on regrette que la Commune informe en premier la presse de ses décisions, plutôt que de «prendre langue» avec HLRD. «Tout a été mis en œuvre pour exploiter l’hôtel avant la démolition, mais ces proches travaux nécessitaient une durée limitée de bail, compliqué pour trouver un exploitant», communiquent les propriétaires. Ils rappellent que leur idée était de réaliser le projet gagnant Othello sur la presqu’île Nova-Friburgo. Mais que c’est Estavayer qui a abandonné ce projet, sans consulter les investisseurs, qui y avaient déjà injecté plus de 4 millions de francs. HLRD SA entend prendre des mesures pour que ses droits soient respectés.

Pour rappel, alors que la procédure juridique de radiation du DDP est toujours en cours, la Commune avait présenté, en novembre dernier, un projet d’hôtel d’une cinquantaine de chambres et une quinzaine d’appart-hôtels sur six niveaux pour 15 millions. Le dossier est porté par des investisseurs privés, mais doit passer par la réalisation d’un PAD sur le secteur. «Dans l’ordre des choses, nous devons d’abord soumettre le plan d’aménagement local (PAL) de toute la commune fusionnée à l’enquête, si possible cet automne, avant de lancer le PAD», précise Éric Chassot. Alors que le secteur est actuellement en zone verte, le PAL prévoit qu’il passe en zone hôtelière. (24 heures)