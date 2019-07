Fabrice de Icco nommé préfet par le Conseil d’État

Le Conseil d’État a désigné le nouveau préfet du district du Jura-Nord vaudois. Il s’agit de Fabrice de Icco, l’actuel syndic de Romainmôtier-Envy. Ce dernier entrera en fonction le 1er octobre et succédera à Évelyne Voutaz, qui prend sa retraite.

Né à Pompaples en 1976, Fabrice de Icco est marié et père de trois enfants, détaille le Bureau d’information et de communication de l’État de Vaud. Titulaire d’une licence en lettres de l’Université de Lausanne, il est actuellement archiviste de la Ville de Renens. Sur le plan politique, Fabrice de Icco, membre des Verts, a été conseiller municipal puis syndic de Romainmôtier-Envy. Il a aussi été député au Grand Conseil (2011-2012). «Je quitterai ma fonction de syndic avec beaucoup d’émotions, confie-t-il. C’est une page qui se tourne. Je transférerai ma passion dans ma nouvelle activité.»

Par ailleurs, Fabrice de Icco exerce plusieurs mandats intercommunaux, dont la présidence du comité du Groupement forestier du Nozon. Il préside le groupe Territoire et environnement au sein de l’Association pour le développement du Nord vaudois (ADNV) et siège au comité de pilotage et au comité technique du Plan directeur régional.

Au niveau international, Fabrice de Icco siège dans les comités de deux itinéraires culturels du Conseil de l’Europe: l’Association européenne de la Via Francigena et la Fédération européenne des sites clunisiens. (24 heures)