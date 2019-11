Il fabrique son propre chausson de soulier de ski

«Dans le domaine du ski, les marques ont fait d’énormes recherches sur la fabrication des lattes au fil des ans. Par contre, au niveau des souliers, le matériel proposé est à peu près le même que les skieurs chaussaient aux Jeux olympiques de Sapporo en 1972. Pourtant, finalement, quand on skie, on s’en fout si on arrive au bistrot deux secondes après notre pote; l’important est de ne pas avoir mal aux pieds.» Dans un sourire qu’il porte en marque de fabrique, Jean-Benoît Schüpbach résume à sa façon ce qui l’a incité à se lancer dans le développement de ses propres chaussons de souliers de ski, en collaboration avec une usine française.

Connu comme le cramponnier de l’équipe de Suisse de football, le bootfitter de Marnand vient de fêter les 40 ans de son enseigne Jack Sports (lire ci-contre), en pleine campagne broyarde. Et le jovial patron de dévoiler le nouveau produit de niche qu’il explore depuis la saison dernière. Lassé de devoir retravailler le matériel des fournisseurs, il produit ses propres chaussons de ski, qui s’enfilent dans toutes les marques de chaussures en vente au magasin. Et souvent sans aucune peine. L’an passé, les 200 exemplaires confectionnés sont partis comme des petits pains, si bien qu’il a triplé la commande pour cet hiver. «Même après une journée de ski complète, je n’ai pas envie de les enlever tellement je suis bien dedans», détaille Gérard Ioset, ostéopathe septuagénaire d’Yverdon. Avec des pieds fins et des hallux valgus (déviation du gros orteil), celui qui est aussi professeur de ski n’a jamais été à l’aise avec les chaussures fournies par son équipementier. «Là, ils s’enfilent facilement et, vu le moulage complet, je ne ressens pas de compression particulière quand je les attache», poursuit-il.

La languette en cause

Dans les faits, Jean-Benoît Schüpbach a choisi de travailler sur une ouverture du chausson par l’arrière, réduisant ainsi les soucis générés par la languette du soulier. «Cette languette est dure sur le coup du pied. En pliant la jambe, au pire cela fait mal, au mieux cela donne froid en coupant la circulation sanguine. À mes yeux, elle crée davantage de problèmes qu’elle n’en résout, pourtant toutes les marques proposent la même formule», poursuit le touche-à-tout, qui transforme les souliers de ses clients depuis plus de quinze ans.

Alors qu’une chaussure neuve d’origine coûtera entre 700 et 900 francs avec une semelle moulée et le chausson, l’assemblage «maison» du Broyard se négocie à peu près aux mêmes prix. Pour cela, il faudra venir à deux reprises dans le magasin de Marnand. Une première fois pour prendre la mesure des pieds, toujours nus, et choisir la meilleure coque de marque standard. «Comme il n’y aura plus de languette dure, je fais attention à ce que la chaussure ne soit pas trop large», détaille le commerçant, démonstration à l’appui, un genou à terre. Place ensuite à la confection de la semelle sur mesure. Dès le lendemain, il sera possible de venir mouler son chausson dans une coque de chaussure que le bootfitter aura parfois travaillée auparavant. Il sera alors temps de filer sans souci sur les pentes enneigées!