Fermée depuis une vingtaine de jours, La Casba se remet en conformité

Isolée au milieu des sapins qui partent à l’assaut du Cochet entre Sainte-Croix et Les Rasses, La Casba a beau vivre un peu hors du temps, elle s’est fait rattraper par celui-ci et les contingences légales actuelles. Depuis le 25 juillet, la porte de la petite buvette est fermée et ses caquelons réduits au chômage technique. Cette décision radicale a été prise par le patron à la suite d’une intervention des autorités cantonales: ces dernières lui avaient certes laissé la possibilité de servir des boissons à ses clients, mais plus des mets.

«On a commis une erreur, c’est clair», reconnaît Roger Félix, qui exploite les lieux depuis 2014 avec son épouse Nicole. Leur faute? L’établissement n’est plus conforme aux prescriptions de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur sur l’hygiène liée aux denrées alimentaires, entrée en vigueur en 2016. Certaines lacunes sont légères, comme l’absence des affiches mentionnant l’âge légal pour consommer de l’alcool et annonçant l’attention portée aux allergies alimentaires. D’autres sont plus importantes. «Le système de stérilisation de l’eau pour faire la vaisselle ne fonctionne plus – c’était du reste déjà le cas quand je suis arrivé – et le plan de travail en plastique de la cuisine est fissuré sur plusieurs centimètres, ce qui peut entraîner la chute de déchets sous l’installation et donc un manque en termes d’hygiène», précise le patron.

Ces infractions ont été constatées une première fois en février dernier et n’avaient pas été corrigées avant une nouvelle inspection, le 25 juillet. «J’ai un gérant pour l’hiver. Il ne m’a pas transmis le rapport rédigé par l’Office de la consommation», regrette Roger Félix.

Aujourd’hui, les affiches qui manquaient ont été placardées à l’intérieur de La Casba. Et mercredi à midi, un nouveau système de désinfection pour l’eau a été installé, alors que des réparations provisoires ont été effectuées sur le plan de travail. Le tenancier a rendez-vous chez le chimiste cantonal dans une douzaine de jours. Il lui expliquera qu’il entend refaire à neuf la cuisine le printemps prochain. «Je vais également faire une proposition pour ce qui est des lavabos des WC. Bien que ce ne soit pas le cas dans plusieurs «vrais» restaurants de Sainte-Croix, on nous demande qu’il y ait l’eau chaude. Mais à la sortie de la cabane des toilettes, tout gèle en hiver. J’aimerais qu’on nous autorise à l’installer à l’intérieur du bâtiment principal.»