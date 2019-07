Festi’Cheyres manque encore de quelques bras

«La semaine dernière, c’était notre principal souci. On dirait que, comme pour réserver, les gens attendent de voir la météo avant de s’inscrire comme bénévoles. Heureusement, le planning s’est bien rempli ces derniers jours et, mis à part quelques postes encore limites les fins de soirée, cela devrait jouer.» Alors que Festi’Cheyres s’apprête à vivre sa 13e édition, du 12 au 14 juillet, au bord du lac de Neuchâtel, Laetitia Brodard, coprésidente et responsable presse, souffle un peu mieux. L’appel à l’aide du festival sur les réseaux sociaux a été entendu. Toutes les bonnes volontés seront encore accueillies les bras ouverts, cette fin de semaine.

Les soucis logistiques semblant s’éloigner, le montage des infrastructures étant en bonne voie et la météo ne s’annonçant pas si mauvaise, le plus gratuit des incroyables festivals s’apprête à sortir sa palette magique, mêlant lac, musique et farniente dès ce vendredi. Au niveau de la programmation, la manifestation a aussi trouvé son rythme de croisière, avec un vendredi très rock, un samedi plus accessible et un dimanche très familial.

Rock, jazz, garage, chanson, funk, électro ou hip-hop de la scène locale seront notamment de la partie. «Sur les 25 formations qui se succéderont sur les deux scènes, seules quatre sont originaires d’outre-Jura», se réjouissent les organisateurs. À ne pas manquer notamment, Service Fleisch, qui remplace Sacha Love, Birds In Row, Anna Aaron, Francky Goes To Pointe-à-Pitre ou les Metallikids.

www.festicheyres.ch