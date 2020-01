La Fête Eau-Lac change de capitaine et garde le cap

Elle a mené sa barque à bon port et peut désormais lâcher la barre. L’Association Navyre a pris acte du retrait de sa présidente. Pierrette Roulet-Grin ne conduira donc plus la destinée de la Fête Eau-Lac, la manifestation dont elle a eu l’idée avec un petit groupe de bénévoles en 2011.

«Nous nous sommes servis d’un paradoxe pour nous lancer, explique-t-elle. Alors que la Ville d’Yverdon affirmait vouloir se rapprocher de son lac, la LNM (Compagnie de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat) avait pris la décision de réduire drastiquement ses allées et venues sur les bords de la Thièle où se trouve son débarcadère. On s’est dit qu’il fallait absolument amener un peu d’activité de loisir au bord du lac.» La Fête Eau-Lac était née. Et rencontrait un réel succès populaire dès sa 1ère édition fin juin 2012.

Aujourd’hui, la LNM a revu à la hausse sa présence au bout méridional du lac et elle s’associe même à la fête en y faisant régater le Neuchâtel, le vieux vapeur propriété de l’association Trivapor, dont elle gère l’exploitation. «Les 27 et 28 juin prochain, on vivra la 9e édition. L’occasion pour moi de me dire que j’avais fait mon temps. Je me suis donc approchée de mon vice-président, qui a accepté de relever le défi et amènera sans doute des idées nouvelles.»

«Pierrette Roulet-Grin a donné à l’association son impulsion»

Élu par acclamations par l’assemblée générale de l’association, Rémy Jaquier reprend donc le gouvernail. «Pierrette Roulet-Grin lui a donné son impulsion. Et sa force, c’est de l’avoir dotée d’une organisation simple et claire», souligne l’ancien syndic d’Yverdon et ex-président du Grand Conseil.

Cet été, la fête ressemblera manifestement comme deux gouttes d’eau aux précédentes éditions. Vingt-six de la trentaine «d’exposants» – tous en lien avec l’eau ou le lac – se sont d’ores et déjà inscrits. Et notamment l’Amicale des plongeurs de la police cantonale, l’Amicale neuchâteloise du chien de sauvetage aquatique ou encore le scaphandrier pieds lourds. «On peut parler de continuité. Et en 2021, la 10e sera un excellent prétexte pour amener des idées nouvelles. mais sans toucher au socle de ceux qui nous sont fidèles», affirme Rémy Jaquier.