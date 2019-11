Feu vert de la justice pour les hélices vaudoises

Nous y voici. Restés longtemps dans l’incertitude, les 19 projets éoliens vaudois en sont à un tournant. Vendredi, le Tribunal cantonal a rendu son verdict concernant le projet éolien de Sur Grati (6 hélices, 49 GWh/an), qui fait suite à celui d’EolJorat Sud (8 hélices, 55 à 70 GWh/an) en septembre.

La cheffe du Département des Énergies mais aussi de l’Environnement, Jacqueline de Quattro, s’est réjouie d’une étape majeure. Selon elle, si le Tribunal fédéral actuellement déjà saisi de la question, suit leur avis, les éoliennes pourraient bel et bien tourner d’ici «deux à trois ans» sur nos crêtes. Et c’est sans doute vrai.

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

Concrètement, les juges viennent de donner raison à la façon dont le Canton avait effectué la pesée des intérêts entre l’impact des éoliennes et leur production. Et ce notamment, c’est assez révélateur, sur deux parcs dont le nombre de volts a été particulièrement décrié. EolJorat avait en effet surestimé de 30% sa capacité suite à des erreurs de calcul, et Sur Grati avec ses objectifs déjà limités, «souffre de plusieurs faiblesses» sur ses mesures de vent qui seront à revoir, taclent au passage les juges. C’est toutefois assez aux yeux du Tribunal, qui reprend les objectifs fixés par la Confédération. Pour Berne, suffisent en effet 20 GWh/an pour bénéficier d’un statut d’intérêt national. Un barème que les opposants espèrent désormais faire tomber (lire encadré).

«Sur Grati est un projet dangereux, on l’a toujours dit»

Sur place, les porteurs du projet de Grati, objet d’un fort débat en 2016, se félicitent. «Mon ressenti, c’est que nous avons fait le maximum dans les études et la conciliation, et que notre projet à taille humaine répond à toutes les exigences», souligne le syndic Stéphane Costantini. Tandis que les opposants haussent les épaules.

«Mon ressenti à moi, c’est que désormais les autres arrêts vont se succéder de la même manière, soupire Jean-Marc Blanc, secrétaire général de Paysage Libre Vaud. Nos arguments ne sont simplement pas pris en compte. On a l’impression que le Tribunal cantonal, aligné sur le Conseil d’État, attend que la vraie pesée des intérêts soit menée par la Cour fédérale. Sur Grati est un projet dangereux, on l’a toujours dit.» Autrement dit, si celui-ci passe, les autres ont peu de souci à se faire.

Jurisprudence de détail

L’analyse du Tribunal permet toutefois de lever les derniers doutes sur la question éolienne en général. Non, le fait que les hélices de Grati se situent dans un parc régional, celui du Jura vaudois, n’est pas contre-indiqué, notamment dans la mesure où le parc… encourage dans ses propres statuts les énergies renouvelables. Il aurait fallu prévenir les Français? La convention internationale ad hoc n’est rentrée en vigueur qu’en 2017, après le projet. Facile. L’impact des hélices (210 m au sommet des pales) sur Vaulion et Romainmôtier, deux sites classés ISOS? À relativiser, notamment dans la mesure où il reste un effet visuel proportionnel respectable: sur place, l’hélice prend moins de place dans l’œil que le cloître roman par exemple.

Pour la faune enfin, les juges estiment que les mesures d’arrêt des pales durant les migrations et les périodes critiques suffisent. Et surtout que les mesures de compensation proposées pour la fragile Bécasse des Bois sont suffisantes et efficaces pour le volatile, une fois de plus au regard de l’enjeu qu’est la transition énergétique. L’arrêt prévient toutefois que les jets de glaces depuis les hélices ont été sous-estimés par Sur Grati. En hiver, les chemins pédestres devront être déviés.

L’avenir? Le verdict du Tribunal fédéral sur le projet de Sainte-Croix est attendu de pied ferme. Suivront les combats des opposants lors des mises à l’enquête proprement dites. Là, des choses pourraient encore évoluer. «Quand les gens voient nos montages et la chose devenir réelle, ils changent d’avis», note Jean-Marc Blanc, qui oublie l’idée d’une initiative cantonale toutefois. Pour lui et pour d’autres spécialistes du dossier, on pourrait là assister à de beaux esclandres dans les villages voire à des actes de désobéissance civile. La réponse finale aura beau venir, comme la bise noire, de Berne, le combat risque d’être local pendant encore quelque temps