La fièvre du samedi soir s’empare des balcons

Non, la fête n’est pas finie. Malgré la crise du Covid-19, le semi-confinement et les mesures de distanciation sociale, des Vaudois se retrouvent chaque samedi soir, depuis leur balcon, pour danser sur des musiques jouées en live par des DJ. Immersion dans le nord du canton, où certains de ces rendez-vous font un tabac.

À Orbe, samedi soir, Raphaël Turin et son voisin Kevin Durussel branchent leur matériel alors que le soleil amorce à peine son coucher. À 19h30 tapantes, ils se positionnent à leur fenêtre, allument des haut-parleurs en direction des immeubles du chemin de Plamont, et enchaînent chacun leur tour un concert d’une heure avec l’accord de la Commune. La pluie de décibels commence: «On a tenté l’expérience et on a vu que tout le quartier était très demandeur, assure Raphaël Turin, mécanicien aux ateliers CFF d’Yverdon. C’est une parenthèse durant laquelle tout le monde pense à autre chose qu’au coronavirus. Cela fait du bien à tous.»

À Orbe, Raphaël Turin anime le chemin du Plamont chaque samedi soir. Le quartier en redemande. CREDIT: Chantal Dervey

Des succès des années 60 aux tubes du moment, chaque public en a pour ses oreilles. En face des deux DJ, quelques familles se pressent sur leur balcon et improvisent des chorégraphies. Des locataires esseulés se manifestent aussi en tapant des mains. «C’est une manière de nous occuper», confie Kevin Durussel, dont la société d’événementiel a vu tous ses mandats annulés jusqu’au mois de juin. «On retransmet en direct sur Facebook nos sets (ndlr: performances) du samedi pour que les gens des autres quartiers puissent aussi en profiter.» «On y met à chaque fois un logo qui invite la population à rester chez elle, reprend Raphaël Turin, en ajustant la hauteur de sa planche à repasser sur laquelle reposent ses platines. Et franchement, ça fait chaud au cœur de voir tout le monde réuni autour d’une même activité, même si chacun la pratique à distance.»

Un quartier en ébullition

Autre lieu et autre… ambiance. Si les débuts de soirées urbigènes sont un peu timides jusqu’à ce que l’obscurité gagne le lotissement, des dizaines d’habitants de la rue Jean-André Venel, à Yverdon, se déhanchent dès les premières notes grâce à des installations techniques dignes d’un festival. Au cœur d’une partie du quartier, quatre immeubles entourent un petit parc où des lampes multicolores sont éparpillées. Sur la quasi-totalité des balcons surplombant l’écrin de verdure, des personnes virevoltent au rythme de la musique. Alors qu’un rock endiablé résonne, un projecteur se braque sur un couple de seniors en train de se trémousser au 2e étage d’un des bâtiments. Les encouragements des voisins se font entendre.

Jehan Ducret, membre de l’état-major de la Protection civile du Jura-Nord vaudois, fait danser tous ses voisins. CREDIT: Chantal Dervey

Après quelques minutes, la lumière blanche puissante éclaire cette fois des fillettes sur la pelouse qui, à bonne distance l’une de l’autre, enchaînent des pas de danse sur une chanson du groupe espagnol Las Ketchup. Une voix amplifiée par un micro galvanise tout le voisinage. C’est celle Natacha Patti, assistante médicale à l’hôpital de la ville. «C’est un moment extrêmement apprécié, se réjouit celle qui préside aussi l’organisation de la Fête des voisins. C’est le quatrième samedi, et cela a toujours lieu de 20h à 21h, avec l’accord de la police du commerce. Les gens peuvent regarder le téléjournal avant, puis à la fin applaudir toutes les personnes qui travaillent malgré la pandémie.»

«Bella Ciao»

Dans l’appartement adjacent, Jehan Ducret, membre de l’état-major de la Protection civile du Jura-Nord vaudois, dirige avec une tablette plusieurs imposants spots lumineux accrochés à son balcon. «Nous avons un groupe WhatsApp du quartier qui compte une cinquantaine de membres, complète-t-il. Durant la semaine, chacun peut proposer des chansons, puis nous en faisons une playlist. Les enfants préparent aussi à chaque fois un petit spectacle.»

Juste avant que la salve quotidienne d’applaudissements ne retentisse, la soirée se conclut par le chant populaire «Bella Ciao». «Nous terminons toujours ainsi, dit en souriant Natacha Patti. En soutien à nos amis italiens.»