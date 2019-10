Fronde de Corcelles contre l’organisation scolaire

Un gain de temps d’une heure de transport par jour! Pour de nombreux parents de Corcelles-près-Payerne, les nouveaux horaires de transport scolaire envoyés par le prestataire Carpostal en vue de la rentrée après les vacances d’octobre ont fait office de véritable soulagement. «Ma fille va gagner 65 minutes de trajet et n’aura plus que 30 minutes d’attente dans la cour, réparties sur toute la journée», calcule une maman.

«On est contents de voir que la situation s’améliore. Mais malgré cela notre souhait est qu’une réflexion soit lancée en profondeur pour éviter de devoir réagir chaque année», pointe François Vessaz, vice-président du PLR de Corcelles. Au nom de son groupe, il a dégainé deux interpellations et deux vœux que les élus communaux au conseil de direction de l’Association scolaire intercommunale de Payerne et environs (Asipe) et au Législatif seront chargés de transmettre. Les quatre textes ont été validés à une large majorité, jeudi. Un point Asipe avait été ajouté à l’ordre du jour pour aborder aussi la prochaine construction d’une école à Payerne (voir l’encadré).

Les textes demandent notamment que l’Asipe informe les Municipalités des horaires de transport prévus, et cela plus tôt qu’actuellement. L’association est aussi invitée à utiliser les bons offices du Département de la formation si nécessaire et de faire attention à suivre les recommandations sur les transports de l’Association vaudoise des parents d’élèves. Enfin, la commission de gestion de l’Asipe est sollicitée pour auditer la manière de gérer ces transports.

«Cela fait trop longtemps que ces problèmes perdurent», ajoute le conseiller communal, heureux du fort soutien de ses pairs. Pour rappel, en 2014 et en 2016 l’Asipe avait dû organiser des séances d’information d’urgence, à la suite de problèmes de transport. Et cet été divers courriers et une pétition ont circulé en vue de la rentrée.

De son côté, l’Asipe rétorque que «les horaires intermédiaires ou finaux sont transmis à tous les membres du CoDir (ndlr: comité de direction) entre mai et juillet, et donc chaque élu peut les transmettre à sa Municipalité». Entre les lignes, l’association reconnaît néanmoins que cet été a été chaotique, entre des erreurs du transporteur Carpostal (notamment sur le délai d’envoi des horaires aux parents) et l’oubli d’une vingtaine d’enfants à enclasser par l’établissement primaire!

«Carpostal a, à la dernière minute, pu trouver un bus supplémentaire pour ces 20 enfants. Alors que l’acquisition d’un bus dure en moyenne neuf mois, nous avons décidé de le garder pour établir ces nouveaux horaires», précise Julien Mora, municipal de Payerne et président du CoDir de l’Asipe. D’où les énormes gains de temps prévus dès le 28 octobre. «Avec sept bus, nous étions trop justes en matière de temps d’attente», ajoute Philippe Cina, responsable vente pour la Suisse romande chez Carpostal.

Les contribuables des communes concernées peuvent déjà être rassurés sur un point, ils n’auront rien à débourser pour la mise en place du nouvel horaire. «Notre contrat avec l’association comprend la planification des trajets, et cela même si on doit la refaire», conclut Philippe Cina.