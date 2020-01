«Game of Trash» sensibilise à la gestion des déchets par le jeu

Un monde «très, très éloigné du nôtre», la planète Zolan, court à la catastrophe: il risque d’être complètement submergé par les déchets qui s’accumulent en nombre. Quatre mini-superhéros, Ben, Rabfall, Carcasse et Trifiuti, se lancent dans un combat de la dernière chance pour sauver leur si bel environnement. Cette trame narrative sort tout droit de l’imagination des équipes de la Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets (Cosedec), basée à Yverdon-les-Bains, qui diffuse le jeu pour smartphones et tablettes «Game of Trash» depuis un peu plus de deux mois.

Le but de ce serious game gratuit, à la fois amusant, pédagogique et rudement bien conçu? Faire découvrir les principes de tri, de valorisation et de réduction des déchets. «Nous nous sommes basés sur plusieurs études qui démontrent que l’apprentissage est favorisé par le jeu, explique Sofia Currit, directrice adjointe de la coopérative. La population romande, de 12 à 99 ans, peut bien évidemment y jouer. Mais notre cœur de cible, ce sont les 12-20 ans.»

Pour toucher les jeunes qu’elle souhaite sensibiliser, la Cosedec a fait différentes campagnes de publicité sur les réseaux sociaux. «Un peu sur Facebook, sur Snapchat et sur Instagram, reprend Sofia Currit. Nous avons en outre proposé aux Communes romandes de la documentation pour leur site internet. Et ce jeu les intéresse vraiment, puisqu’elles nous demandent souvent en plus des autocollants, flyers et affiches à mettre dans leur déchetterie.»

Après deux mois d’activité en ligne, un millier d’utilisateurs a déjà téléchargé l’application. Encourageant, mais pas encore suffisant. «Tout le monde peut apprendre de ce jeu, assure la directrice adjointe. Il ne faut pas le voir comme un support rébarbatif où des informations un peu ennuyeuses sont inlassablement répétées. Il propose quatre activités qui sont véritablement ludiques. Les utilisateurs assimilent les bonnes pratiques sans même s’en rendre compte.»

À terme, l’objectif n’est pas seulement que les Romands jettent leurs détritus dans la bonne poubelle sans devoir y réfléchir. Il s’agit surtout de faire diminuer l’amas de déchets produit annuellement par habitant, soit près de 700 kg en Suisse. «Notre consommation a de lourdes conséquences sur l’environnement, insiste Sofia Currit. La production de biens à l’infini est inimaginable dans un monde aux ressources limitées.»