Gare routière, parking et crèche vont de l’avant

La commune de Cudrefin risque bien de voir son centre d’activités se développer dans une zone à la sortie du village, du côté de Neuchâtel, ces prochaines années. Jeudi soir, le Conseil communal a validé deux crédits d’étude, de respectivement 80 000 et 70 000 francs, pour développer une gare routière, un parking de 160 places et une zone de dépose minute près de l’école, ainsi que divers aménagements sur le reste de la parcelle de 68 783 m2. Actuellement dévolue aux installations sportives, scolaires et à la salle omnisport, cette vaste zone d’intérêt public, située en face du camping, devrait changer de visage.

Afin de permettre le stationnement de deux cars articulés et d’un bus, une gare routière devra être aménagée au bord de la route cantonale, là où un cordon boisé protège actuellement le terrain de foot d’entraînement du club local. Sur celui-ci, un nouveau parking payant de 160 places est prévu, notamment pour désengorger le village de 1700 âmes en été, quand sa population monte à 5000 personnes. «Pour interdire toute circulation dans la zone scolaire et sportive, nous envisageons aussi de créer un accès de dépose minute près de l’école», a expliqué le syndic, Thierry Schneiter, avant que le Législatif ne vote le crédit par 26 voix contre 1 (3 abstentions).

Si le crédit pour l’étude de l’aménagement du reste de la parcelle a aussi facilement passé la rampe (23 oui, 2 non, 5 abstentions), le débat a été plus nourri concernant le contenu du préavis. À plus long terme, le projet a pour but de remplacer les infrastructures sportives touchées par le parking, mais concerne aussi la construction d’une crèche, l’aménagement d’une buvette pour les clubs sportifs (football et tennis), l’agrandissement de l’école ou de la salle ou la mise en place d’un éventuel skatepark. Soit plusieurs millions de francs d’investissement.

Bien que le préavis municipal spécifiait qu’il s’agissait d’une étude, la mention d’un avant-projet pour deux terrains de football a fait tiquer le conseiller Marc Buthey. Pour éviter de signer un chèque en blanc à la Municipalité, il a déposé un amendement pour n’en mentionner qu’un seul. Au vote, son texte a été refusé par 14 non contre 11 oui (5 abstentions). La Municipalité a ainsi les coudées franches pour analyser la structure géologique du terrain et imaginer l’implantation exacte des objets.