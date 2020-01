La génisse fugitive a retrouvé son étable

«Tout est bien qui finit bien.» Michel Stauffer n’a pas envie d’en débattre des heures. Mais le second de l’exploitation d’où s’était échappée une génisse de race limousine le confirme: l’animal a bel et bien retrouvé le chemin de la captivité après s’être fait la belle pendant près d’un mois et demi.

Le 30 décembre en effet, Marguerite – puisque ce bovin d’une année n’a pas de nom, on l’appellera ainsi, en clin d’œil à l’héroïne voyageuse du film d’Henri Verneuil, «La vache et le prisonnier» – a en effet regagné l’étable des Condémines et les cinq congénères qui avaient tenté de faire le mur en sa compagnie. Rappel des faits. De retour d’estivage, six jeunes limousines s’échappent du camion qui les décharge à la ferme où elles doivent passer l’hiver, près du Moulin de Péroset. Cinq d’entre elles sont rattrapées relativement vite. Mais Marguerite parvient à gagner les forêts de rives situées à environ 5 kilomètres de son étable. Elle s’y planque et y batifole, goûtant avec joie aux plaisirs de la liberté retrouvée. Malgré les battues et les différentes autres tentatives effectuées pour la ramener sur le chemin de l’étable, elle demeure insaisissable pendant un mois et demi.

Visée par une seringue hypodermique

«On a même essayé de lui administrer un produit anesthésiant en lui tirant dessus avec une seringue hypodermique», expliquait il y a quinze jours un employé, constatant que la génisse avait manifestement retrouvé tout ou partie de son instinct sauvage. «Nous avons eu de la chance, parce qu’elle aurait pu causer des dégâts ou être shootée par une voiture ou un train», souligne Michel Stauffer.

Des «beuses», mais aussi la disparition de la nourriture qui était disposée à son intention tous les deux jours près de La Poissine attestaient que rien de grave n’était arrivé à Marguerite. C’est d’ailleurs son estomac (la caillette) ou l’un de ses trois pré-estomacs (la panse, le bonnet et le feuillet) qui causera sa perte. Son caractère craintif a beau avoir été amplifié par son retour à la nature, la génisse n’appréciait pas moins la farine qu’on lui proposait. «Après l’avoir habituée à en trouver au même endroit, le 30 décembre nous en avons placé derrière un cornadis que nous avons installé là», explique Michel Stauffer. Comme prévu, ce dispositif habituellement utilisé dans les étables pour bloquer un animal afin de lui prodiguer des soins s’est refermé autour de l’encolure de Marguerite, mettant de fait un terme à sa cavale.

Dans l’étable grandsonnoise des Condémines, la limousine côtoie environ 200 autres têtes de bétail, dont ses cinq «complices» d’évasion. Et Marguerite se porte apparemment bien. «Depuis qu’on l’a récupérée, son comportement évolue positivement, mais elle reste quand même encore un peu plus sur la défensive que les autres vaches», conclut Michel Stauffer.