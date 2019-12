Les animaux de ferme, eux aussi, prennent goût à la liberté. Même en hiver. Était-ce pour retrouver la crèche de la Nativité que cette génisse s’est fait la belle depuis la ferme grandsonnoise de La Condémine voilà à peu près un mois? L’animal n’a en tout cas pas regagné son étable depuis, ni de son propre chef ni contrainte et forcée par les tentatives de son propriétaire de lui faire rejoindre ses congénères non loin de Fiez.

Plutôt discrète jusqu’à présent, la présence de cette jeune limousine commence à faire du bruit dans les environs. Son escapade est remontée jusqu’aux oreilles des autorités grandsonnoises. Municipal chargé des Domaines, Antonio Vialatte affirme avoir vu deux camions d’une entreprise de transport de bétail dans les parages. «C’est alors que j’ai appris que six bêtes s’étaient échappées en même temps et que la dernière semblait encore profiter de sa liberté», confirme-t-il. Une liberté dont la fugitive jouit dans la forêt qui borde le lac, entre la Poissine et le camping Les Pins. Soit, tout de même, à 4km à pattes de bovin de la ferme d’où elle s’est échappée.

Retour d’instinct sauvage

Son propriétaire n’a pas pu être joint lundi. Mais sur place, à La Condémine, un de ses employés explique ce qui s’est passé, confirmant ce que plusieurs agriculteurs de la région racontent avec plus ou moins de détails. Alors qu’elles rentraient d’estivage pour prendre leurs quartiers d’hiver près du Moulin de Péroset, six génisses se sont ainsi échappées au moment de leur déchargement, forçant au passage une barrière et endommageant un véhicule qui leur barrait la route, selon les témoignages.

Cinq des six fuyardes ont pu être rattrapées plus ou moins facilement – un témoin relève néanmoins que deux génisses se seraient tout de même égaillées au pied des vignes de la Chassagne pendant quelques jours –, mais pas la dernière. «Les vaches de race limousine sont agiles, habiles et rapides. Quand elles bénéficient d’un régime de semi-liberté, comme c’est le cas lors de l’estivage, leur instinct sauvage revient au galop, explique un agriculteur, qui affirme avoir vécu pareille mésaventure avec des veaux il y a quelques années.

Code rural et foncier

Pour Giovanni Peduto, vétérinaire cantonal, c’est le code rural et foncier qui s’applique dans pareil cas de figure. Le document spécifie qu’il en va de la responsabilité du propriétaire de mettre en œuvre les moyens pour récupérer l’animal. «Quand il présente un danger, par exemple s’il se promène à proximité d’une route ou d’une voie ferrée, il revient au syndic de la commune concernée d’aviser le préfet, qui a le droit de délivrer une autorisation de tir.»

Dans le cas précis, il estime que si l’animal se laisse approcher suffisamment, le propriétaire pourrait faire appel à un vétérinaire ou à un garde-faune. Ces derniers disposent du matériel nécessaire pour tirer l’animal avec une seringue hypodermique contenant un produit anesthésique. Endormi, il deviendrait alors plus simple à récupérer.

«C’est ce qu’on a tenté, sans succès, la semaine dernière», note l’employé du propriétaire. Mais la génisse n’a pas pointé le bout de son mufle ce jour-là. «Elle est bel et bien vivante. Je l’ai vue plusieurs fois», assure-t-il. Il lui apporte tous les deux jours de la farine et du foin. Et, si elle refuse le gîte, elle accepte volontiers la pitance.