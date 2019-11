Le plus grand comptoir du canton bat son record

«Je suis venu dans ce comité pour mettre en avant la région broyarde. Je regrette ce qui arrive à Lausanne ou à Fribourg, mais je suis surtout très content de ce qui se passe chez nous.» Président du comité d’organisation du Comptoir broyard, Sven Clot vient d’annoncer qu’il quittera son poste lors de la prochaine assemblée des actionnaires. Il laisse une manifestation en parfaite santé, qui vient de battre un nouveau record de visiteurs. Durant dix jours, 95'372 personnes (91'700 en 2017) ont franchi les portes de la foire, faisant ainsi du rendez-vous bisannuel le plus grand comptoir vaudois.

«C’est un comptoir régional qui correspond à la volonté actuelle de consommer local. Et aujourd’hui on y vient pour rencontrer des amis», détaillent Elvita et Michel Huguenin, venus de Cottens (FR), qui franchissent pour la première fois de leur vie les portes du rendez-vous payernois ce dimanche. Ils font partie des nombreux visiteurs venant de toujours plus loin recensés par le comité d’organisation bénévole.

Bilan positif

Et ça marche: tous les interlocuteurs croisés dressent un bilan positif de leur présence. «Les visiteurs proviennent essentiellement de la région broyarde, de Carrouge au Vully, et sont parfaitement dans le cœur de cible de notre établissement. C’est donc une occasion unique de leur présenter nos nouvelles prestations, et cette année notre projet d’agrandissement du site de Payerne», présente Christian Aebi, chargé de communication de l’Hôpital intercantonal de la Broye.

Au milieu des stands d’artisans ou de vignerons, celui de l’Association Broye Source de vie n’a aucune marchandise à vendre. Pourtant, l’entité, qui fête ses 10 ans en 2019, est présente pour la cinquième fois. «C’est l’occasion d’enregistrer de nouveaux membres et de présenter nos projets de revitalisation de rivières», sourit sa présidente, Audrey Friedli. Au total, près de deux tiers des 237 emplacements réservés sont occupés par des exposants locaux.

C’est donc un comité souriant qui a dressé le bilan des affaires. «C’est extraordinaire ce qui se fait dans la Broye», a relevé Sven Clot, qui cédera son poste à Philippe Arrighi pour assurer le renouvellement des organisateurs, tout comme Patrick Monnerat et André Bovey, chargés des exposants et des infrastructures, qui s’en iront aussi. En trois mois, une surface de 14'000 m2 de plancher, soit deux terrains de football, est couverte de cantines et chauffée.

Recette gagnante

Les nouveaux venus pourront s’appuyer sur une recette gagnante pour 2021, qui comprend aussi la zone festive, les stands des Communes, la présence de l’armée ou celle de la Jeune Chambre. Enfin, la halle rurale et son fameux menu de pieds de porc est l’un des poumons du rendez-vous.

Ainsi, si certains jugeaient ces piotons pas assez rôtis ou leur sauce trop liquide, «on en a vendu quelque 1700 kilos en dix jours, soit aussi un nouveau record», glisse Sébastien Ney, cuisinier de la halle agricole. Autant dire que la caissière, Myriam Baudin, ne devrait pas trop souffrir pour équilibrer un budget de 1,7 million de francs.