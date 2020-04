Comme le Grand Conseil, les élus yverdonnois siègeront à La Marive

Avec le déconfinement par paliers annoncé depuis quelques jours, la vie politique commence elle aussi à reprendre son cours à Yverdon. Si la Municipalité n’a pas arrêté ses travaux et a tenu ses séances par vidéoconférence, le Conseil communal entrevoit aujourd’hui le bout du tunnel coronavirus qui a eu raison de sa séance mensuelle d’avril.

Certes, en début de semaine le bureau a annoncé aux membres que celle du 7 mai n’aurait pas lieu non plus, mais le même courrier les informait que celle du 18juin était assurée alors que la tenue d’une séance le 4 juin était encore en suspens. «Quoi qu’il en soit, nous siégerons à la Marive, comme le Grand Conseil, avec des tables individuelles afin de respecter les normes sanitaires de sécurité», explique le président, Christian Weiler.

Des mesures ont donc été prises pour entraver le moins possible la bonne marche des affaires communales. Le bureau a ainsi demandé à la Municipalité de prioriser les préavis sur lesquels le Conseil devait plancher. «Elle en a retenu cinq, et nous avons aussi pris des dispositions pour que les membres des commissions chargées de les étudier puissent travailler», reprend-il. Avec l’aide du service informatique de la Commune, ils siégeront aussi par visioconférence. Deux salles de l’Hôtel de Ville seront du reste équipées pour ceux qui n’ont pas la possibilité technique d’y participer depuis leur domicile.

Un délai pour les comptes

Habituel plat de résistance de fin de premier semestre, les comptes 2019 figureront-ils à l’ordre du jour? À voir. Yverdon ne se retrouvera de toute façon pas dans l’illégalité. Compte tenu des circonstances, le Canton vient en effet d’accorder aux Communes un délai supplémentaire de trois mois – soit jusqu’au 30 septembre – pour les valider.

Reste qu’avec, dans le meilleur des cas, une pause forcée de trois mois, la matière qui attend les conseillers pourrait être conséquente. «On va faire trois séances en une, le président aura beaucoup de boulot», craint la socialiste Pascale Fischer. Réponse du principal intéressé: «Par chance, nous n’avions pas trop de préavis à traiter. La séance d’avril aurait sans doute été annulée, et en mars nous sommes parvenus à remettre le compteur à zéro pour ce qui est des interventions individuelles en retard.»

«Au sortir de la crise que nous traversons, certains sujets me paraissent maintenant bien plus futiles»

Il n’empêche que depuis quelques mois, les séances ressemblaient davantage à des marathons qu’à des sprints, notamment par le fait d’innombrables prises de parole à l’heure des divers. Et en trois mois d’activité au ralenti, on peut imaginer que les élus ont eu le temps de se constituer un stock de questions qui n’ira pas pour raccourcir le temps des délibérations, atteignant presque à chaque fois la barre fatidique de minuit. Une crainte que le Vert Younes Seghrouchni n’éprouve cependant pas: «J’ai l’impression que tout est en pause. Chez nous, les interventions ne s’accumulent pas.» Pourtant de loin pas le plus muet des élus, l’UDC Ruben Ramchurn corrobore ces dires: «Au sortir de la crise que nous traversons, certains sujets me paraissent maintenant bien plus futiles.»