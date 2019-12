Et si Grandson se mettait à éteindre ses lumières?

Grandson va-t-il éteindre une partie de son éclairage public durant les heures creuses de la nuit, malgré les difficultés légales et techniques que cela engendre? C’est en tout cas une des pistes suggérées par un rapport de la Municipalité, qui cible les secteurs directement au contact de la nature environnante pour mettre en veille ses lampadaires de 23h à 5h.

Interpellé en juin 2018 par plusieurs conseillers communaux de tous bords, l’Exécutif a remis un rapport qui a fait hésiter la commission quant à la position à adopter. «De nets progrès ont été réalisés ponctuellement, mais nous considérons que la Municipalité ne répond pas pleinement aux demandes du postulat», a ainsi souligné la rapportrice, Coralie Jacot. Jugeant toutefois les propositions constructives discutées par la suite, elle a néanmoins proposé au Conseil communal de l’accepter.

Les sources lumineuses perturbent non seulement l’horloge biologique et la santé des êtres humains, mais également le rythme de vie des animaux, avaient rappelé en substance les postulants voilà dix-huit mois. Et de préciser que, mal réglés, des luminaires engendrent un gaspillage énergétique aussi regrettable qu’évitable.

Les recherches conduites par la Municipalité ont permis de constater que le nombre de points lumineux sur le territoire communal avait augmenté de 25% soit de 510 à 715 depuis 2010, alors que dans le même temps la population n’a crû que de 10%. Les mesures apportées par le Plan directeur de l’éclairage établi en 2010 (et jugé aujourd’hui obsolète) ont toutefois permis une diminution de 26,5% des coûts de l’énergie. La plupart des lampes à mercure ont par exemple été remplacées par des LED, alors que l’intensité lumineuse a été abaissée dans certaines zones de 23h à 5h. Une des pistes proposées par les autorités serait de généraliser cet abaissement nocturne pour les routes de desserte et autres voies résidentielles.

La Municipalité envisage aussi des actions ponctuelles, comme l’arrêt complet de l’éclairage pour «La nuit des étoiles», et des actions de sensibilisation auprès de la population et des commerçants, notamment en relation avec les éclairages de Noël et les vitrines des magasins. «Nous apprécions les progrès réalisés, mais ils sont encore trop timides. Nous encourageons donc la Municipalité à accélérer le rythme de ses améliorations et à tenir compte de nos propositions comme le changement des lampadaires trop gourmands ou la diminution de la densité des points de lumière», a conclu la rapportrice. Au final, le Conseil a validé ce rapport par 34 voix contre une.