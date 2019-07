Grisoni-Zaugg avale le roi des bétonneurs broyards

«On n’a jamais senti venir cette résiliation de bail. Mais face à cette situation, nos choix n’étaient pas nombreux. Soit on trouvait un nouveau point de chute pour l’entreprise, ce qui semblait impossible dans un délai aussi court, soit on cherchait à préserver les emplois.» Président du conseil d’administration de Stéphane Mauron SA, Norbert Giroud a récemment annoncé que sa société d’une centaine d’employés allait être reprise par le groupe Grisoni pour assurer son avenir. Face à une résiliation de bail inattendue du site d’Estavayer-le-Lac et la fermeture de la zone de recyclage voisine de Lully, le leader broyard de la construction s’est vu contraint de plier bagage.

«En rejoignant le groupe Grisoni, la société fait coup double, précise le communiqué. D’une part, elle permet le maintien des emplois et, d’autre part, elle offre au personnel la possibilité d’élargir ses compétences au sein d’un groupe leader sur le marché de la construction en Suisse romande.» Ainsi, les activités de Stéphane Mauron SA se poursuivront partiellement sur le site staviacois, puis seront déployées dès 2021 en totalité depuis le centre de Domdidier de l’entité Grisoni-Zaugg SA.

Active dans le génie civil, le bâtiment, la route et les travaux de rénovation, Stéphane Mauron SA est une PME fondée en 1946, par le père de Stéphane. Sa centaine de collaborateurs est active dans la Broye intercantonale, mais aussi dans le Nord vaudois. Au début des années 2000, la troisième génération a siégé parmi les administrateurs, mais suite à des soucis familiaux, la société a été vendue courant 2015. La famille Mauron conservait toutefois l’entité Mauron Invest SA, propriétaire de biens immobiliers, dont les parcelles louées à Stéphane Mauron SA. C’est elle qui a résilié le bail à loyer.

Problème de zone

«Ce contrat de bail, signé en 2005, ne répondait plus aux exigences légales actuelles pour une partie de l’exploitation, en l’occurrence le stockage et le concassage des matériaux à recycler. Toute activité devra cesser sur ce site en 2020 sur ordre de l’autorité cantonale compétente», explique Jean-Marie Carrard, administrateur de Mauron Invest SA. Voisine du site d’Estavayer et notamment de la centrale à béton, mais située sur la commune de Lully, cette partie de l’exploitation est toujours restée en zone agricole. Une affectation interdisant les activités qui y sont réalisées.

«C’est dommage de voir une entreprise familiale disparaître de la carte régionale, mais le stockage est le nerf de la guerre pour une entreprise de construction. Sans solution à proximité, la société n’aurait plus été viable à mon avis», réagit un connaisseur du milieu de la construction. Mauron Invest dit regretter la décision prise par le conseil d’administration de Stéphane Mauron SA. «La société avait la faculté de négocier un nouveau contrat de bail à loyer. Elle ne l’a pas fait», mentionne Jean-Marie Carrard. Face à la durée possible d’une mise en conformité des installations ou de construction d’un nouveau site entièrement légalisé, la société régionale a donc choisi une autre voie.

«D’autant plus que le marché est tendu, et les investisseurs et clients ne font pas forcément confiance à une entreprise dont l’avenir s’avère incertain à plus d’une année», précise Norbert Giroud. Dès 2020, ses effectifs grossiront les rangs de la filiale Grisoni-Zaugg SA du groupe Grisoni. Fondé en 1946 et basé à Vuadens, il emploie plus de 1000 collaborateurs dans les cantons de Fribourg, Vaud et Genève. Dans l’aventure, sa filiale de Domdidier passera de 150 à 250 collaborateurs et renforcera son pôle de compétence.