«Une nuit de juin 2018, Alfredo* a sodomisé de force sa compagne à quatre reprises, tonne la procureure, Florence Jolliet. Ces quatre sodomies, suivies à chaque fois de fellations elles aussi imposées, ont fait vomir la victime à réitérées reprises. Notamment dans le lit de leur appartement de Concise, où l’accusé lui a ensuite dit de dormir. La cruauté doit être retenue.» Le Ministère public, la défense et l’accusation ont bataillé, mardi matin, autour du cas d’un travailleur intérimaire italien de 36 ans, qui séjourne à la prison du Bois-Mermet pour motifs de sûreté depuis 14 mois. Cet enfant d’Yverdon est visé par une longue liste d’accusations. Elle lui vaut d’être déféré devant la Cour criminelle du Nord vaudois depuis lundi.

Mardi matin, à l’heure des plaidoiries, deux versions radicalement opposées s’affrontent face au Tribunal. Pour la procureure comme pour l’avocate de l’ex-conjointe du prévenu, une Brésilienne aujourd’hui rentrée au pays, Alfredo est un «bourreau» qui a fait subir les pires sévices à celle qui a partagé sa vie quelques mois durant: gifles, tentatives d’étranglement, menaces de mort, insultes, séquestrations, contraintes sexuelles, humiliations… Selon la défense, qui reconnaît le «comportement abject, violent et insultant» de l’accusé qui est «limité intellectuellement», la victime aurait inventé les faits les plus graves, soit les contraintes sexuelles, les séquestrations et les tentatives d’étranglement. Toujours d’après l’avocate de celui qui se faisait appeler «Il Siciliano», la jeune femme, ingénieure de formation, aurait construit ce récit machiavélique pour se débarrasser de cet homme déjà marié – mais séparé – et père de famille, devenu un fardeau trop lourd à porter, après avoir appris qu’elle ne pourrait pas l’épouser dans le but d’obtenir un permis de séjour.

«Il aurait pu finir par la tuer»

«Il a fait de sa compagne sa chose, son objet sexuel: on ne peut pas exclure qu’il aurait pu finir par la tuer», s’indigne l’avocate de la jeune femme venue en Suisse «dans le but de faire un master à l’EPFL». Elle reprend: «Ma cliente est belle et intelligente. Si elle était dénuée de tout sentiment, comme le prétend la défense, aurait-elle choisi un homme criblé de dettes, accro à la cocaïne et au cannabis? Elle était avec lui parce qu’elle était hélas amoureuse.»

L’avocate du père de famille, elle, avance que la victime savait qu’Alfredo était loin d’être un prince charmant. «Elle a accepté d’embrasser ce crapaud qui ne se transformera jamais. Elle a serré les dents. Mais qui pourrait lui en vouloir? Elle était vulnérable et souhaitait une vie meilleure.» La défense implore cependant le tribunal de «se tenir aux faits» et de ne pas tomber dans l’arbitraire. Le Ministère public, qui demande la même chose, requiert 8 ans de prison et 10 d’exclusion du territoire. Verdict mercredi à 17h.

* Prénom d’emprunt