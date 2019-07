«Il me rabaissait pour m’obliger à coucher avec lui»

Ce qui se produit derrière la porte d’un appartement le soir quand tout le monde est rentré du boulot, que le souper est mangé et la petite couchée, échappe la plupart du temps au reste du monde. La justice, pourtant, doit parfois lorgner par un trou de serrure pour tenter de savoir ce qui s’est produit plusieurs mois plus tôt dans le huis clos d’un couple. C’est le cas du Tribunal criminel d’Yverdon, confronté lundi à un prévenu accusé de viol qualifié et contrainte sexuelle aggravée, entre autres. Des actes à considérer au pluriel car la plaignante, ex-compagne de l’accusé, raconte avoir subi pendant plusieurs mois des assauts qu’elle ne désirait pas.

Le récit de cette femme est pratiquement la seule matière que les juges ont à se mettre sous la dent. Très peu de faits tangibles sont sortis du logement de cette vendeuse d’une supérette du Nord vaudois. Elle y logeait ce Kosovar clandestin par amour. Mais en fait d’idylle, c’est un véritable calvaire qu’elle décrit en larmes, les yeux clos et le corps secoué de tremblements: «Il n’acceptait pas que je lui dise non, alors que j’étais fatiguée. C’était presque tous les jours. Il m’insultait et me tirait les cheveux jusqu'à ce que j’obéisse.» Pire. L’acte d’accusation relate l’emprise installée sur cette jeune maman, déjà affaiblie par un mariage en échec en raison de violences conjugales. «Elle ne devait pas pointer auprès de son employeur mais de son compagnon, relate son avocat Mathias Micsiz. Il contrôlait son vagin, ses culottes quand elle rentrait du travail pour s’assurer qu’elle n’avait pas couché avec quelqu’un d’autre. Sa bouche et son nez, pour être sûr qu’elle ne se droguait pas.» Ce qui a fait dire à la procureure Laurence Brenlla que l’on a affaire à un tyran ayant réduit son esclave à l’état de chose. La représentante du Parquet a requis 8 ans ferme et l’expulsion du territoire suisse pour 15 ans.

«Vous devez le libérer»

Ces mêmes paroles qui constituent l’essentiel de l’accusation, plaident pour l’innocence du prévenu, selon son défenseur Gaëtan-Charles Barraud. «Les déclarations de Madame fondent le doute. Son état psychologique est dû à sa relation antérieure (ndlr: qui a aussi des ramifications pénales). Aucun élément, aucun constat médical n’atteste de ces violences sexuelles. Vous devez libérer mon client des charges à son encontre et le dédommager pour le temps déjà passé en prison.» Les juges diront mercredi quelle interprétation ils retiennent.