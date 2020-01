Des incendies terrorisent les habitants de Concise

«Ces incendies font du mal au patelin, regrette un retraité domicilié à Concise depuis plus de quarante ans. Nous vivons dans un tout petit village de moins de mille âmes et la situation angoisse tout le monde. On se demande tous qui sera le prochain.» Depuis un peu plus d’un mois maintenant, la population de la – d’ordinaire – paisible commune au bord du lac de Neuchâtel se réveille au rythme de sinistres plus inquiétants les uns que les autres. Ceux-ci se déclarent systématiquement au petit matin et à proximité directe d’habitations: c’est d’abord une vieille bâtisse au cœur du village qui est victime du feu fin novembre, puis une voiture sur un parking, suivie quelque temps après par cinq autres véhicules stationnés sous un couvert fin décembre et, enfin, dernier épisode en date, huit bateaux qui sont ravagés par les flammes au port le 2 janvier.

Le premier incendie s’est déclaré à la Grand-Rue, fin novembre, dans une bâtisse en cours de rénovation (Jean-Paul Guinnard)

«Un fou rôde»

«Quatre incendies en si peu de semaines, c’est beaucoup trop pour croire à des coïncidences, peste une commerçante, dont le local tout entier est embaumé par des effluves de tabac et de café, lundi matin. Un fou rôde par chez nous et il faut l’attraper avant qu’il recommence.» Une voisine abonde: «Un souci technique sur une voiture, cela arrive. Mais pas sur autant de véhicules en aussi peu de temps. Et il paraîtrait que les autorités ont pu prouver que le premier sinistre était l’œuvre d’un pyromane. Qu’est-ce que vous voulez qu’on vous dise, si ce n’est qu’on a peur? D’autant plus que les stigmates sont toujours visibles, tout comme les rubans de signalisation de la police.» Un riverain d’un des incendies, lui, invite le voisinage à redoubler de prudence: «Dorénavant, j’allume les lumières de mon domicile pour marquer une présence. Et je ne dors que d’un œil: je me tiens prêt à devoir réagir dans l’urgence, au cas où...»

Une voiture a pris feu peu de temps après le premier incident, à une trentaine de mètres du port (Jean-Paul Guinnard)

Questionnée, la Municipalité, qui a publié un communiqué vendredi dernier dans lequel elle assure «partager les inquiétudes de la population et travailler en étroite collaboration avec la gendarmerie», ne rentre pas dans les détails. «À l’heure actuelle, on ne sait pas si les différents événements sont liés, assure le vice-syndic, Pierre Marro. Nous sommes cependant conscients qu’il y a un problème et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour le résoudre. Nous restons à la disposition des forces de l’ordre et invitons les personnes à signaler directement tous les éléments paraissant suspects ou pouvant faire avancer l’enquête au 117.»

Plus loquace, une source proche du dossier confie certains détails concernant l’incendie de la maison en cours de rénovation à la Grand-Rue, fin novembre: «La porte d’entrée a été fracturée et le feu a commencé à l’intérieur. Il n’y avait ni électricité ni eau. Sans prouver formellement l’origine criminelle de ce cas, ces différents éléments interpellent et rendent peu probable la thèse de l’accident.»

Fin décembre, cinq véhicules étaient la proie des flammes sous un couvert, à quelques pas de plusieurs habitations (Jean-Paul Guinnard)

«La vie continue»

Du côté de la capitainerie, bâtiment surplombé par une webcam qui filme le chemin d’accès menant aux bateaux carbonisés, on ne souhaite pas non plus s’exprimer sur le fond. «Nous ne commentons aucun élément qui touche de près ou de loin à l’enquête, assène-t-on sur place, là où une odeur de plastique brûlé prend toujours le nez. La vie continue normalement. Il s’agit aussi de ne pas apeurer inutilement la population.»

Dernier sinistre en date et pas des moindres: huit bateaux ont été carbonisés au port, le 2 janvier (Jean-Paul Guinnard)

La police cantonale, elle, indique que l’enquête au sujet de ces incendies est en cours et que leur origine n’a pas pu être déterminée. «Par contre, il est établi que ces incendies sont le fait d'actes criminels, confirme Alexandre Bisenz, porte-parole. Les investigations sont actuellement menées par les enquêteurs de la police de sûreté vaudoise en collaboration avec le personnel de la gendarmerie.»