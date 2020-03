Dans l’incertitude, Avenches veut croire à son carnaval

Moudon prolonge, Payerne compte

Malgré l’annulation des Japan Brandons (12-15 mars) en raison du coronavirus, les établissements publics de Moudon ouvriront jusqu’à 3h les 13 et 14mars, sous la responsabilité des détenteurs de licence, ont communiqué la Municipalité et le Comité des Brandons.



«Pour certains bistrots, les Brandons représentent plusieurs semaines de chiffre d’affaires et nous souhaitons les soutenir», dit Damien Wenger, président des Brandons. Des contrats ont été annulés sans frais, mais certains engagements, notamment publicitaires, seront perdus. «J’espère que la gendarmerie prendra en compte cette situation particulière quand elle étudiera les exonérations de facture de 2019.»



À Payerne aussi les comptes ont débuté. La souscription de solidarité qui a été lancée a déjà réuni plus de 20000 francs de particuliers, sans compter les promesses annoncées. «Mais la facture sera à six chiffres et j’espère que ce sera un 1 au début», lâche Sylvain Hostettler, président du Comité des masqués (CDM). Le CDM a pris contact avec les détenteurs de bons pour des repas à la halle des fêtes.



Ils peuvent demander un remboursement jusqu’à fin mars. «À défaut de nouvelles, le montant payé par votre groupe restera acquis au CDM, qui en fera un usage exclusif pour le paiement de ses prestataires et factures», stipule le mail envoyé. Sponsors et annonceurs ont été contactés aussi.



Pour la suite, le comité espère d’abord pouvoir organiser le cortège des enfants ce printemps. Le reste se jouera avec les responsables de chars et Guggenmusik, et en tenant compte du facteur coronavirus.