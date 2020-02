Un incubateur de sociétés industrielles à 25 millions se dessine à l’Aéropôle

Envergure. C’est le nom de l’imposant bâtiment qui devrait bientôt voir le jour sur la zone Aéropôle II, à proximité immédiate du centre d’exploitation du Groupe E, à Payerne, ont appris les quelque 300 participants à l’événement «Innovation: de l’Espace à la Terre», mardi. «Ce nouveau bâtiment présentera des espaces modulables pour les entreprises souhaitant s’implanter ou développer leurs affaires ici», a présenté Massimo Fiorin, directeur de Swiss Aeropole SA, qui organisait la journée avec la Haute École d’ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) et Innovaud.

Devisé à 25 millions de francs, ce nouvel outil doit permettre à la société d’exploitation du site d’atteindre les deux buts qui lui sont affectés. «Nos missions sont de développer l’aviation d’affaires et le technopôle. Avec le terminal Payerne Airport, qui vient d’être inauguré, nous sommes bien équipés pour la première partie du job, mais il manque un espace d’accueil proposant des locaux industriels pour la seconde partie», poursuit le directeur.

Une identité pour le futur parc

Situé à l’entrée du parc technologique de 26 hectares permettant d’accueillir des entreprises ayant un lien indirect avec l’aérotechnique et sans besoin absolu d’être reliées à la piste, l’ouvrage doit aussi donner son identité au futur parc. À terme, une bonne trentaine de constructions sont imaginées, dont une arena, qui pourrait marquer la fin du développement. «Nous avons travaillé à cette identité avec Swiss Aeropole SA et nous avons à cœur de la concrétiser», détaille Xavier Blanc, chef de projet commercial chez Losinger Marazzi, qui espère une livraison du bien pour fin 2021.

Le chantier sera lancé dès que 50% des surfaces seront réservées, ce qui est dans la norme pour ce type de projet. Selon le calendrier, le dossier sera déposé à l’enquête ces prochains jours et le chantier est prévu sur 12 à 14 mois. «Nous n’avons pas encore de signatures fermes, mais plusieurs contacts très intéressés. Tout l’enjeu pour nous est de pouvoir leur proposer des solutions provisoires dans l’attente», complète Massimo Fiorin.

10'000 m2 de terrain

Les futurs locataires se verront proposer des surfaces allant jusqu’à 6 mètres de plafond au rez, puis 3,5 mètres dans les deux niveaux supérieurs. Au total, Envergure devrait s’implanter sur 10'000 m2 de terrain et proposer plus de 8000 m2 de surface de plancher. Dans cet environnement aéronautique, il se présente en deux ailes, reliées par un gros volume tout en hauteur, qui pourrait être utilisé comme espace de certification de drones, mais aussi comme local événementiel. Sur le toit, une cafétéria est imaginée.

Reste à déterminer le principe de cession du terrain. Un droit distinct et permanent permettrait à Payerne de garder la maîtrise du sol et d’encaisser une location, tout en réduisant l’investissement des promoteurs. Avec une vente, la Commune pourrait rentabiliser une partie de ses engagements depuis au moins 20 ans (plus de 20 millions). En 2013, Groupe E avait acheté sa parcelle au prix de 200 francs le mètre carré.