Jamais Yverdon n'avait encore dépensé autant d'argent

L’an dernier, quand Yverdon avait présenté ses comptes 2018, la Ville avait intitulé sa présentation «La ville d’Yverdon-les-Bains poursuit ses investissements pour son avenir». «24 heures» avait alors titré «Jamais Yverdon n’avait encore dépensé autant». Ce jeudi et malgré les circonstances, Yverdon a présenté ses comptes 2019. De nouveau sous l’intitulé «La ville d’Yverdon-les-Bains poursuit ses investissements pour son avenir». Nous titrons logiquement de nouveau pareil.

C’est d’autant plus justifié que, derrière des communications formatées à la virgule depuis 2014, la 2e ville du canton n’a effectivement jamais engagé autant d’argent public. Plus de 46 millions avaient quitté les caisses communales en 2018, ce qui constituait déjà un record. En 2019, les dépenses ont culminé à 58,5 millions de francs. Il devait s’agir entre autres – selon les projections – de la route de contournement (10 millions), la station d’épuration (9 millions), la salle de gym Pestalozzi (3,7), la caserne du SDIS et le collège (27,5), ainsi que la recapitalisation de la Fondation pour le logement (2). La totalité des investissements n’a toutefois pas été réalisée. Yverdon poursuit sa politique d’infrastructure et de développement. «Rien de superflu», assure le syndic, Jean-Daniel Carrard, qui concède que la situation est sur le fil. «On s’en tire pour l’instant, mais reste à savoir pour combien de temps.» Les comptes sont maintenus à l’équilibre par des rentrées extraordinaires (contribuables en retard, aide cantonale post-RIE3, vente de l’Ancienne-Poste 2), des prélèvements aux réserves et l’endettement. Yverdon a emprunté près de 30 mio en 2019. La dette augmente, et devrait pouvoir se stabiliser voire baisser un brin d’ici à 2025 si la Ville maintient l’année prochaine sa capacité de financement – 23,8 mio actuellement.

Ça, c’était avant le coronavirus. Réunis par visioconférence jeudi, le chef des Finances et le syndic ne cachaient pas leurs craintes pour l’exercice 2020. Une baisse de 10% des rentrées fiscales des contribuables est probable. «Avec la hausse de la facture sociale et après la RIE3, voilà qui tombe plutôt mal», résume Jean-Daniel Carrard. La Ville en appelle aux réserves fédérales et cantonales.