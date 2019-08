Jérôme Piller, première roue du char du Tirage

Alors que la grande roue faisait son retour parmi les manèges de la fête du Tirage 2019, la plus grande abbaye du canton de Vaud avec près de 1000 membres, Jérôme Piller était la première roue du char des 563 tireurs réunis, dimanche à Payerne. Déjà sacré en 2005 avec 95 points, le militaire payernois a réussi une unité de plus samedi sur les stalles du stand du Vernex. «En 2005, j'avais tiré à la cible 1 et hier à la cible 2. L'année prochaine, j'ai bien envie d'essayer la cible 3, voir si j'arrive à 97 points», rigolait l'heureux lauréat. Au total, 36 couronnes ont récompensé les tireurs ayant réalisé au moins 84 points.

La cérémonie de distribution des prix était orchestrée par Alexandre Gorgerat, lieutenant d’abbé, sur la place général Jomini. En effet, Pierre-André Zeiter, abbé-président en fonction pour sa dernière année, a coiffé la couronne argent de roi au coup centré, avec la plus belle mouche (240 degrés). «D'après les anciens abbés, c'est une première pour un président dans l'histoire, mais je reprendrai mes fonctions traditionnelles dès la fin de la proclamation des prix», lâchait celui qui avait aussi été roi or du tir en 1995 avec 97 points. Quant à la couronne de bronze, dévolue au roi des jeunes, elle a été remise à Dimitri Lauber, auteur de 81 points. Le Tirage a également permis à 24 membres de décrocher un fanion, grâce à leur mouche et à six autres de ramener une channe.

Au cours des officialités du dimanche, l’honneur unique de porter le toast à la patrie, donné par un Payernois du dehors, revient cette année à Alexandre Krieger. Né et ayant grandi à Payerne, l'orateur n'aura pas fait un long périple pour ce discours toujours très attendu, puisqu'il réside désormais à... Corcelles-près-Payerne. Fête foraine et fête de jeunesse avec levées des danses marquent aussi les festivités qui prendront fin lundi.