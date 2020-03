Ils jouent du tambour chaque soir pour les soignants

«C’est une bonne idée. Ça permet de maintenir un semblant de vie sociale durant cette période, surtout pour ceux qui sont malades et confinés.» Comme plusieurs de ses voisins du hameau de Ressudens, Laurent Senn a assisté au petit concert des trois tambours de la Société de Jeunesse de Grandcour, ce mercredi soir. Il est 21 h 05 et Josué Marion, Mélissa et Mathéo Häni rangent leurs baguettes les doigts transis par la bise et le froid. Après quelques applaudissements, les fenêtres ouvertes se referment et tout le monde rejoint son domicile.

Depuis lundi, ces trois membres de La Jonquille, la Jeunesse locale, sortent leur tambour chaque soir à 21 heures dans un quartier de leur commune pour féliciter toutes les personnes qui travaillent chaque jour pour combattre le coronavirus. «La semaine passée, on est sortis avec ma maman pour applaudir à 21 heures et on est passés devant mon tambour. Elle m’a alors proposé de le prendre», glisse Josué, 23 ans, qui a lancé la démarche.

Également membre de la batterie de tambours de La Lyre, la fanfare du village, il aurait bien organisé la tournée avec tous ses collègues. «Mais nous sommes huit et les réunions de plus de cinq personnes ne sont pas autorisées. On a donc réduit la démarche à ceux qui sont aussi membres de la Société de Jeunesse», poursuit le jeune homme.

Afin d’éviter tout rassemblement non souhaité, les trois jeunes Grandcotis n’annoncent jamais dans quel quartier ils se produiront en soirée. En revanche, Mélissa (20), son frère Mathéo (17) et Josué promettent de poursuivre la démarche tant que les mesures de restriction de rassemblement ne seront pas levées par le Conseil fédéral.