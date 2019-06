L’ancienne capitale helvète aura son nouveau musée

Bien qu’il ait fait peau neuve l’année dernière avec une muséographie digne du XXIe siècle, le Musée romain d’Avenches est toujours à l’étroit dans ses murs actuels de la tour de l’amphithéâtre. À peine 3% des collections des Site et Musée romains d’Avenches (SMRA) peuvent y être présentées. Autant dire que le projet de nouveau musée cantonal est attendu de pied ferme dans l’ancienne capitale de l’Helvétie romaine. Si le premier coup de pioche à l’arrière du cimetière, à proximité immédiate du théâtre du Selley, n’est pas encore donné, le train semble cette fois-ci parti. «Le Service du développement territorial (SDT) a été chargé par le Conseil d’État de conduire le plan d’affectation cantonal (PAC) pour le Musée romain d’Avenches», a communiqué la syndique et députée Roxanne Meyer Keller, jeudi, au Conseil communal. En clair, si l’idée du pôle muséal d’archéologie lancée par le conseiller d’État Pascal Broulis n’est plus d’actualité depuis la récente conférence de presse du Canton sur les grands axes de sa politique culturelle, le dossier avenchois avance en parallèle. «Il y aura un train Rumine et un train Avenches», image Denis Genequand, directeur des SMRA, à qui nous avons appris la nouvelle.

Porte d’entrée

«Le site retenu est un très bel endroit et permettra de repenser toute la visite d’Avenches. Cela constituera une porte d’entrée sur l’entier du site archéologique», ajoute l’archéologue, qui a pris ses fonctions en avril. «Dans un premier temps, j’avais compris que ce PAC serait lancé avant mon arrivée, poursuit-il. Ensuite, on m’a dit que ce serait avant les vacances, mais je n’y croyais plus vraiment.»

L’objectif du PAC sera de régler l’affectation du sol, ainsi que les conditions de construction dans le secteur. Colloquées actuellement en zone agricole, les parcelles convoitées sont propriété du Canton et d’un privé. Mais une promesse de vente a déjà été convenue entre toutes les parties. «Un des enjeux est d’assurer une bonne synchronisation de la démarche du PAC avec le processus de planification et celui du concours d’architecture, cela notamment dans le respect des contraintes environnementales et patrimoniales du site», a encore précisé la syndique, ajoutant que la Commune comptera plusieurs délégués, tant dans le comité de pilotage que dans le groupe de travail.

Quand est-ce que les Avenchois pourront découvrir leur nouveau et ambitieux musée cantonal? Roxanne Meyer Keller ne souhaite pas se mouiller pour l’instant. Dans son rapport, la Commission de gestion d’Avenches précisait qu’un agenda à l’horizon 2026 lui avait été donné. Au SDT, on précise que «la durée d’élaboration d’un PAC dépend de la complexité du projet, mais qu’une moyenne d’environ deux ans est comptée». Il faut ensuite y ajouter la procédure d’enquête, l’approbation du PAC et les éventuelles voies de recours.

Mise à l’enquête en 2022

«Le site retenu est inclus dans le périmètre de l’inventaire des sites construits à protéger (ISOS). Il s’agira donc de soigner l’intégration paysagère et patrimoniale du projet», commente Patrick Genoud, conseiller en communication du SDT. Enfin, il s’agira aussi de veiller aux surfaces d’assolement. Ainsi, selon le planning indicatif actuel, la mise à l’enquête est envisagée en automne 2022.

Autant dire que Denis Genequand devra encore patienter avant de couper le ruban du musée de ses rêves. «C’est encore impossible de parler de surfaces d’exposition, mais j’espère qu’on pourra y montrer 10% à 15% de nos collections. Et surtout qu’on pourra y présenter le buste original de Marc Aurèle, ce qui n’est pas possible dans le musée actuel pour des raisons de sécurité», conclut le directeur. (24 heures)