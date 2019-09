Ce qui a grippé le développement d’Yverdon

En consulting, on parle de «constats qui peuvent être relevés et pris en compte pour constituer des pistes de réflexions afin d’envisager des axes de développement ultérieurs». En bon vaudois, on peut dire simplement qu’il s’agissait de démêler un beau petchi. «24 heures» a enfin pu lire une partie de l’audit mené en 2016 au Service de l’urbanisme et des bâtiments d’Yverdon, Urbat, et que la Ville refusait au public, à la presse, à ses élus, ou même à ses fonctionnaires. C’est finalement un arrêt du tribunal qui nous a donné raison (lire encadré).

Le document livre une image beaucoup plus précise de la réalité de ce service stratégique de la deuxième ville du canton, en charge de son développement, mais surtout à l’origine de plusieurs projets chahutés ou grevés de surcoûts dont on parle encore sur la place Pestalozzi.

Des millions sur Excel

Le cabinet de consulting mandaté par la Ville découvre une administration à l’ancienne. Très hiérarchique, fatiguée par les innombrables séances, pas encore adaptée à une gestion par projet. Avec une guerre de retard, elle gère sa planification et son suivi sur le programme Excel et sa gestion des tâches et du personnel sur Outlook, alors que le service communal est en charge de projets qui se chiffrent en millions, relève l’audit. Le «reporting», soit le bilan interne des dossiers, n’est que trimestriel. Les outils usuels pour de gros projets (planning, organigramme, plan de gestion des risques) peu ou pas employés, note le cabinet.

La structure administrative est jugée comme lourde et peu agile. «On devait faire un rapport pour la moindre bricole», nous avoue aujourd’hui un ancien employé. Les équipes n’ont pas toutes les mêmes méthodes. Le dialogue passe parfois mal entre les chefs de service. L’audit révèle aussi le cas d’un cadre du service qu’il faudrait changer de position: architecte dans le privé, il risquait des conflits d’intérêts. Surtout, la gestion des bâtiments et sa direction sont sous-dotées en moyens, relève l’audit. L’équipe d’Yverdon dispose d’un effectif similaire à celle de Nyon par exemple (22 contre 19,75 ETP), alors qu’Yverdon gère deux fois plus de baux (488 contre 229) et n’a pas externalisé le domaine.

Entre les lignes, on devine un manque de compétences dans certains secteurs et des hauts fonctionnaires pris par les délais, les détails et contraints à travailler dans l’urgence. «À l’inverse, certains dossiers étaient validés en quelques secondes», ajoute un autre ex-fonctionnaire.

Au milieu de tout ça, le taux de satisfaction des employés est paradoxalement haut. Seuls quelques cadres accumulent les heures supplémentaires. L’ambiance semble agréable et les défis attractifs. En fait, l’audit ne pointe du doigt aucune catastrophe. Juste une organisation plus qu’inadéquate et une gouvernance peu flatteuse.

Rôle du politique

En 2017, le service est entièrement réorganisé par la Ville (lire à droite) et séparé en entités distinctes. La Municipalité motivait ses choix par la surcharge de travail et la complexité inégalée des nouveaux projets: des futurs quartiers majeurs comme Gare-Lac ou Coteau-Est, la construction du Collège des Rives, la requalification de la place d’Armes.

«Nous avons dû gérer des partenariats public-privé de pointe sans pouvoir s’appuyer sur d’autres expériences similaires», souligne Gloria Capt, municipale en charge. «Nous sommes passés d’une ville qui gère des projets à une ville qui porte des grands projets», résume aujourd’hui le syndic, Jean-Daniel Carrard.

C’est bien ce qui ressort de l’audit. Mais pas que. Les spécialistes relatent une «intrusion du politique dans l’opérationnel», une forte pression de l’Exécutif sur les collaborateurs et une absence de vision globale claire à long terme qui empêche les fonctionnaires de comprendre dans quelle direction partir. Les rôles se mélangent. «Il est difficile de comprendre qui voit qui et quand, quel projet a un comité de pilotage, qui discute de quoi et quand, alors qu’en définitive seule la Municipalité décide véritablement ou presque», relate l’audit. Difficile à avaler pour des urbanistes sortis de l’EPFL. «Que des élus s’impliquent est normal, témoigne un ancien fonctionnaire. Mais là, c’était des consignes de détails dès le début, on est dans de l’ingérence.»

Quelles priorités?

Autre point délicat, les dossiers ne sont pas suffisamment priorisés, alors que la Ville indique pourtant en avoir fait le tri. Pas assez, nuance l’audit, qui souligne également que les investigations en amont étaient insuffisantes pour garantir la tenue des budgets prévus au plan des investissements, cette «to do list» sur cinq ans qui reste encore aujourd’hui le document de référence.

En 2016, lors de l’audit, le service devait gérer une dizaine de projets qualifiés de «priorité politique», comme le réaménagement des environs de la gare. En 2019, les priorités pour ce service frisent désormais la trentaine. Urbat reste plus que jamais la cheville ouvrière de cette législature qui doit changer Yverdon.