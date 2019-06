L’opéra n’est plus vraiment à la fête à Avenches

L’édition 2019 d’Opéra en fête à Avenches s’est terminée samedi après quatre représentations données en deux semaines mais, faute de vente de billets suffisante, ses caisses sont désespérément vides.

Le festival proposait cette année une mise en images, en musique et en lumière des plus beaux airs d’opéra, en mettant spécialement en avant «Aïda» de Verdi. Une formule qui avait fait ses preuves l’année dernière, ont souligné les organisateurs. Selon eux, la dernière soirée, samedi, a été inoubliable. Le public a rappelé deux fois les 200 artistes réunis sur scène, par une température nocturne idéale. Le festival demeure cependant dans une situation financière fragile. Lors de cette 24e édition, 7600 personnes ont vu le spectacle, un chiffre inférieur de 30% à ce que s’était fixé la fondation. La pérennité du festival n’est donc pas assurée. Le conseil de fondation d’Avenches Opéra décidera d’ici à fin août de maintenir ou non un spectacle lyrique dans les arènes. Ce choix dépend de l’implication d’éventuels nouveaux partenaires.

Les conditions météo peuvent partiellement expliquer ce résultat décevant. La pluie s’est invitée pour la première; la scène couverte transparente a toutefois permis d’assurer le récital. Les trois représentations suivantes se sont déroulées sous un ciel radieux, mais la canicule de ces derniers jours a pu décourager une partie du public. (24 heures)