La Broye demande des bus de nuit connectés

Mises en service depuis décembre 2018, les deux premières lignes de bus nocturnes desservant la région broyarde depuis Fribourg les samedis et dimanches au petit matin pourraient prochainement évoluer. C’est du moins le souhait de la Communauté régionale de la Broye (Coreb). Sa Commission des transports a demandé la mise en place d’un point de croisement en vue de l’horaire 2020. «Cela permettrait une desserte non seulement de et à Fribourg, mais également à l’intérieur de la région», précise la Coreb, qui a listé une trentaine de demandes.

Depuis décembre, deux bus partent chaque fin de semaine à 2h du matin de Fribourg pour un aller-retour. D’un côté en direction d’Estavayer-le-Lac, via Léchelles, Corcelles-près-Payerne, Payerne, Fétigny, Cugy ou Bussy. L’autre ligne descend par Avenches et Domdidier, avant de faire une boucle entre Saint-Aubin, Portalban, Gletterens, Vallon et Missy.

«Au lieu de deux lignes qui font un aller-retour entre Fribourg et Estavayer-le-Lac ou Gletterens, la création d’un point de croisement permettrait aussi de transiter par exemple entre Estavayer et Domdidier ou entre Payerne et Portalban», explique Pierre-André Arm, directeur de la Coreb. Actuellement, les jeunes qui prennent ces bus sont séparés en deux groupes selon leur lieu de domicile. L’action transports organisée par la Coreb ce printemps a démontré ce besoin avec de nombreuses remarques en ce sens des utilisateurs.

Pour agrandir la carte, cliquez ici.

«Nous étions notamment présents au giron des musiques broyardes à Corcelles-près-Payerne et un jeune de Saint-Aubin ne pouvait pas utiliser ce bus de nuit pour rentrer chez lui, car il n’était pas sur la bonne ligne», ajoute le directeur. Avant le retour des bus, un croisement à Rueyres-les-Prés ou à Grandcour vers 2h55 du matin permettrait d’y remédier, mais aussi de desservir de nouvelles localités.

Rappelant que ces lignes, affrétées par les Transports publics fribourgeois (TPF), sont mises en service sur commande des collectivités publiques, le transporteur confirme que la modification semble possible. «Concernant les bus de nuit dans la région de la Broye, une modification de parcours est envisageable. Toutefois, il est nécessaire que le Canton de Fribourg commande cette modification», commente Anaïs Jeanmonod, chargée de communication.