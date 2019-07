La Broye retrouve les joies d’un giron de Jeunesses

Ça ne s’était plus refait depuis 2013 et le rendez-vous de Gletterens! Dès ce soir et jusqu’à dimanche, près de 20 000 visiteurs sont attendus sur la place de fête du giron des Jeunesses de la Broye fribourgeoise à Léchelles (FR). Pour la première fois depuis six ans, une société de Jeunesse s’engage dans l’organisation de la fête. Faute d’organisateurs volontaires, le giron 2015 d’Estavayer avait été mis sur pied par le comité de la Fédération des Jeunesses de la Broye fribourgeoise (FJBF) et des rencontres avaient eu lieu en 2017 à Dompierre.

«Les jeunes demandaient la mise en place d’un giron. Ils ont compris qu’il faut s’investir pour cela», se réjouit David Pury, président de la FJBF. Une fédération qui se montre très heureuse de ce regain d’intérêt, d’autant plus que son calendrier affiche déjà complet jusqu’en 2023. Les Jeunesses se retrouveront ainsi à Cheiry en 2020, à Bussy en 2021 et les sociétés de Forel/Autavaux/Montbrelloz et Cugy s’organisent pour les deux années suivantes. «Ce qui est d’autant plus réjouissant, c’est que ce sont eux qui ont pris contact avec nous, alors que ces dernières années, le comité avait pris contact avec plusieurs sociétés, sans grand succès», se félicite encore David Pury.

À Léchelles, outre tonnelle, bars et cantine sur une parcelle de 11 000 m2, les Jeunesses profiteront d’un programme monté sur le thème «Voyage autour du monde». Dotées d’un budget de 300 000 francs, les festivités débuteront par les célébrations de la Fête nationale ce mercredi soir, puis par un loto le jeudi 1er août. Soirée bavaroise avec l’orchestre ChueLee le vendredi et joutes humoristiques des Jeunesses le week-end marqueront aussi la fête. «Nous avons 34 équipes inscrites pour les jeux, soit les 23 de la FJBF, huit invitées et certaines sociétés aligneront deux équipes», précise Christophe Francey, président d’organisation. Dimanche, repas officiel et cortège (15 h) concluront les réjouissances, pour lesquels les organisateurs ont recruté quelque 800 bénévoles.