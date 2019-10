La chartreuse transformée en restaurant éphémère

’ancienne chartreuse de La Lance, à Concise, est connue pour nourrir l’âme. Du 15 au 19 octobre, elle comblera aussi les appétits. Résident de ce lieu magnifique érigé en 1317, l’architecte d’intérieur Jorge Cañete a eu envie de le métamorphoser en restaurant éphémère et poétique.

À cet effet, le chef Giovanni Rossetti, réputé pour son interprétation créative de la chasse, caressera les papilles de ses hôtes avec son menu accordé aux crus du vigneron du domaine de La Lance, Stéphane Sandoz. Mais sur réservation uniquement À l’intérieur de THEMONASTREE (le nom du projet qui marie les termes anglais monastère et arbre), le convive sera immergé dans un univers poétique où le goût ne sera pas le seul sens à être mis en éveil. «Pour souligner l’attrait de ce lieu magique, j’ai eu envie de mettre sur pied une expérience qui remplisse tous les sens», souligne Jorge Cañete, qui a assuré la scénographie. Pour l’occasion, l’ancienne église et le cloître sont donc transformés en forêt enchantée au moyen d’œuvres d’art créées spécialement pour l’occasion. Les yeux sont sollicités par les dessins de Philippa Smith, invitée à habiller les murs de la salle du restaurant, et par les mobiles en verre du sculpteur Paul Estier, qui servent d’écrin aux plantes traditionnellement utilisées par les chartreux dans le cloître.

Un cloître où le nez est aussi mis à contribution: la designer olfactive Emmanuelle Grau-Bretin l’a parfumé de subtiles notes sylvestres. Ce lieu emblématique, classé au patrimoine, et l’installation artistique qui y a été montée seront ouverts au public le lundi 14 octobre déjà, de 17 à 20 heures. Sur rendez-vous, il est à découvrir toute la semaine.