La grande roue fait son retour au Tirage après 10 ans

À Payerne, les manifestations populaires sont nombreuses. Mais, sans faire injure aux autres, deux tirent un tant soit peu la couverture à elles: les Brandons en fin d’hiver et le Tirage au cœur de l’été. Ce rendez-vous annuel, créé en 1736 et qui se targue d’être la plus importante fête d’abbaye du Pays de Vaud, connaîtra sa 283e édition du 16 au 19 août.

Histoire de donner un peu la mesure de l’événement, il faut savoir que ce sont quelque 551 candidats qui ont tenté l’an dernier de s’emparer de la couronne convoitée de Roi de la fête organisée par la Société des tireurs à la cible de Payerne. Si la compétition proprement dite se déroulera le samedi 17, les fins guidons désireux de succéder à Pascal Renevey auront tout loisir de s’entraîner ce week-end déjà – vendredi soir et samedi toute la journée – au stand du Vernex.

Mais le Tirage, ce n’est évidemment pas qu’un concours de tir. De longue date, la manifestation est aussi attendue d’année en année par les enfants, car elle rime avec la mise en place d’une fête foraine dont les attractions sont souvent plus que spectaculaires.

Et de ce point de vue là, pas de doute, le roi 2019 sera une reine. La 283e fête du Tirage sera marquée par le retour d’une machine absente depuis une dizaine d’années dans le chef-lieu broyard: une grande roue de 35 mètres de diamètre du sommet de laquelle le stade voisin paraîtra bien petit. Et ils risquent d’être nombreux lundi après-midi à vouloir admirer cette vue imprenable sur la région: durant une heure, au terme du cortège des enfants programmé à 13h30, l’accès aux différents manèges sera gratuit.

Ce cortège sera l’avant-dernier d’une manifestation qui en compte quatre: celui qui permet au nouveau roi de parader en ville au départ de la place Jomini (dimanche à 10h20), un deuxième le même jour à 19h30 depuis la place de fête et un dernier réservé à la Société de jeunesse, le lundi à 18h15.