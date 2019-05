«La justice est mon ultime espoir pour m’en sortir»

«Aujourd’hui, je suis dans une situation très difficile, soupire Aidong Rui, la propriétaire du Café-Restaurant chinois Ping Sheng, à Yverdon. Pour la première fois, je n’arrive plus à payer mon loyer parce que je n’ai plus de trésorerie.»

Et pour cause. La restauratrice assure que, entre juin et août 2018, de nombreux versements par carte, pour un total de 12'388.08 francs, n’auraient pas été crédités sur son compte par Concardis, le partenaire avec qui elle a signé un contrat pour des terminaux de paiement. «J’ai essayé d’entrer en contact avec cette société allemande pour tenter de régler la situation. Mais on m’a baladée de service en service sans jamais vouloir me donner d’explication. Maintenant, cela suffit.»

«Pas de réponse»

Dans un premier temps, la commerçante avait sollicité un agent d’affaires de la place pour tenter de faire réagir Concardis. Sans succès. «Nous n’avons jamais eu de réponse de la part de l’entreprise, tempête Aidong Rui. L’étude que j’ai mandatée a donc lancé une procédure de poursuite. Concardis s’y est totalement opposée.»

La restauratrice, qui a été contrainte de se séparer d’une bonne partie de son personnel et qui travaille désormais sept jours sur sept pour essayer d’éviter la faillite, a décidé d’aller encore plus loin. «Je dois débourser de l’argent que je n’ai pas pour aller en justice, confie Aidong Rui. Mais c’est mon ultime espoir pour m’en sortir.»

Elle a donc déposé une plainte au Ministère public du Nord vaudois le 7 janvier. «Je ne sais pas où en sont les procédures, s’impatiente l’Yverdonnoise. Tout cela prend plus de temps que ce que j’espérais. Heureusement, beaucoup de clients sont venus manger chez moi durant le mois de mai. Je peux encore tenir un peu.»

«Poursuite injustifiée»

Contacté, le Ministère public du Nord vaudois indique que le dossier d’Aidong Rui a été transféré au Ministère public central, à Renens. Ce dernier explique qu’il n’a pas la compétence pour le commenter puisque c’est finalement son homologue zurichois qui est en charge de l’affaire.

De son côté, Concardis assure ne pas être au courant des démarches en cours et précise qu’elle ne peut pas rendre publics des données ou des processus liés aux clients. «Puisque nous estimons que la première procédure de poursuite est injustifiée, nous avons formulé une objection légale, argumente par e-mail Christian Drixler, responsable de la communication de l’entreprise. La procédure de recouvrement n’a pas été poursuivie par le client. De notre point de vue, cela clarifie la question. Cependant, nous reprendrons l’affaire encore une fois avec le client afin de dissiper tout malentendu.» (24 heures)