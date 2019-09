La passion du bois en vitrine à la brocante

Pour les amateurs de brocante, apprécier les meubles en bois va souvent de pair. Traditionnel organisateur des brocantes de Payerne, Fernand Plumettaz a décidé de marier ses deux passions, à l’occasion de la 38e édition de sa Brocante du Jeûne. Du 13 au 15 septembre, il réserve l’espace de l’hôte d’honneur à l’ébéniste Jean-Yves Niclasse, de Vuisternens-en-Ogoz, et son enseigne Fleur de Bois.

«Ébéniste d’une nouvelle génération, j’essaie de sortir de l’ordinaire en créant meubles et objets en bois sortant de mon imagination», se décrit l’artisan sur son site internet. Au total, plus de 80 brocanteurs présenteront leurs objets sur les quelque 3000 m2 d’exposition. Fernand Plumettaz offrira une place particulière à Claude Rollinet. L’artiste autodidacte, enfant de Payerne créant des sculptures et mécaniques étonnantes, exposera ses créations sur scène.