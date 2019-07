La Région et son ex-cheffe campent sur leur position

Caroline Gebhard, rédactrice en chef de «La Région Nord vaudois», a-t-elle été licenciée ou a-t-elle démissionné? Le fossé est immense entre ce qu’affirme son avocat, Raphaël Mahaim, et ce que certifie celui de Région Hebdo SA, la société éditrice du quotidien local, Charles Munoz. Comment un tel grand écart est-il possible?

Pour tenter de comprendre ce qui s’est passé, mieux vaut commencer par ce que les deux parties admettent l’une et l’autre. Soit que la jeune femme a été convoquée le 19 juin, deux jours avant son départ en vacances, par une délégation du conseil d’administration, respectivement son président, Philippe Dubath, et son vice-président, Olivier Blanc. «Le but était bien de lui faire part d’un certain nombre de griefs, sur la ligne éditoriale, mais aussi sur la forme du journal qui a récemment changé de maquette», précise Charles Munoz, tout en relevant que la lettre de mécontentement envoyée par la Municipalité n’était «qu’un exemple des griefs formulés par des lecteurs, usagers, clients». «Et oui, ils avaient l’intention de lui signifier son congé», reprend-il.

À partir de là, les versions divergent. Raphaël Mahaim: «Au cours de cette réunion, il lui a été dit que le conseil d’administration avait décidé de mettre fin à leur rapport de travail. Et ça, ça s’appelle un licenciement. Du moment où il a été signifié, même par oral, il déploie juridiquement ses effets.» Selon Charles Munoz, la jeune femme n’a pas laissé le temps au conseil d’administration de lui signifier son congé. «Elle a pris les devants, disant qu’elle donnait sa démission avec effet au 31 août. Je ne peux pas en dire plus, mais des éléments démontrent que c’est bien elle qui a signifié sa démission.» Une version que Raphaël Mahaim réfute sur plusieurs points, répétant qu’on lui avait bien dit qu’elle était licenciée. «Ma cliente a été sonnée d’entendre ça. Elle a réagi sous le coup de l’émotion, c’est humain, en répondant qu’elle allait devoir chercher un autre job et qu’il était dès lors peut-être dans son intérêt de partir plus tôt. Le conseil d’administration a saisi la balle au bond et l’a priée de confirmer par écrit sa démission. Ce qu’elle n’a pas fait.»

Comme Charles Munoz l’affirme, «il n’y a pas, ni du côté du journal ni du côté de Mme Gebhard, de lettre de licenciement, respectivement de démission». Quoi qu’il en soit, les deux parties devront se mettre autour d’une table, comme dans tout litige. D’autant plus que l’avocat de la journaliste assure qu’il s’agit d’un licenciement abusif. «Il est qualifié ainsi s’il n’a pas été donné pour des motifs légitimes. Dans le cas présent, les pressions et les atteintes à la personne sont tellement graves qu’on se trouve dans ce cadre-là. On reproche à ma cliente des erreurs qu’elle n’a pas commises. Et jusqu’à preuve du contraire, garder son indépendance face aux politiques, c’est même plutôt une qualité journalistique, il me semble.»

À cet égard, Raphaël Mahaim se réserve le droit de réagir aux propos tenus par le syndic, Jean-Daniel Carrard, dans «Forum», sur la RTS mardi: «Il porte atteinte de manière infondée à son travail en disant qu’il espérait une couverture plus neutre et objective de l’actualité régionale… Les articles incriminés dans le courrier de la Ville étaient tous irréprochables du point de vue journalistique, objectifs et factuels.»