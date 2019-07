«La Région» tient déjà son futur rédacteur en chef

C’est un employé de la police qui a été choisi pour ramener l’ordre autour de «La Région Nord vaudois». Décapité fin juin dans des circonstances encore peu claires, le journal local basé à Yverdon sera dirigé dès début septembre par l’actuel chargé de communication de la police lausannoise.

Raphaël Pomey, né en 1983, s’est formé dans le journalisme à «La Région», puis au défunt «Matin Bleu», puis à «20 minutes» et au «Matin», avant de devenir le visage médiatique des forces de l’ordre lausannoises il y a trois ans. L’intéressé, qui habite Pomy avec sa famille, dit se réjouir de travailler dans la région de son enfance (il est né à Vallorbe) et de s’y engager. «J’aime le patrimoine et le dynamisme de cette région. J’avais envie de recommencer à écrire, d’être un acteur de la vie régionale et de mettre en avant les gens. J’aime le débat», précise-t-il.

«Par respect» pour ses fonctions actuelles et pour sa future équipe, le bientôt rédacteur en chef ne s’avance pas sur sa future politique éditoriale ou sur son management. C’est pourtant tout l’enjeu pour le titre, au cœur d’une affaire politico-médiatique depuis bientôt un mois.

«Ni à la botte ni opposé»

Le journaliste aura du pain sur la planche. «Nous voulons un meneur d’hommes qui saura tenir une ligne. Il ne doit ni être à la botte du politique, comme cela a été sous-entendu, ni être en opposition avec les autorités yverdonnoises, qui est une composante de notre clientèle. Raphaël Pomey saura tenir une ligne, réagit le président du conseil d’administration, Philippe Dubath. Il a été choisi pour son expérience, sa formation et sa résidence dans la région; sur plusieurs dossiers, au titre d’une procédure tout à fait normale.»

Les mots sont soupesés. «Il y a eu de brèves discussions sur la ligne du titre, à poursuivre encore. Le journal doit être le reflet de sa région avec sa capitale et ses bourgades», poursuit le président de la société éditrice, qui dit ne pas avoir de nouvelles d’un éventuel retour de la page d’actualité municipale. «J’ai bon espoir, ajoute Philippe Dubath. Avec le temps et le rédacteur en chef présent, les choses reviendront à la normale.»

Raphaël Pomey sera le troisième rédacteur en chef du titre en trois ans.