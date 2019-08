La vente de la Cigogne marque la fin d’une époque

«C’était le restaurant du village par excellence. C’est là que se passait la vie sociale et cela fait cruellement défaut de nos jours.» Ancien syndic et député de Villars-le-Grand, un village désormais fusionné au sein de Vully-les-Lacs, André Delacour regrette la disparition de l’Auberge de la Cigogne. Le restaurant, et sa magnifique cigogne en guise de devanture, sera vendu au plus offrant, le 23 septembre, à l’Office des poursuites et faillites de la Broye et du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains. Mardi, les intéressés pouvaient venir visiter les lieux.

À l’époque, les séances de l’Exécutif se terminaient régulièrement dans les murs de ce bistrot, réputé notamment pour ses filets de perche. Originaire du lieu, la famille de David Bardet l’avait exploité à la fin des années 90. Puis l’Espagnol Felipe Ramilo était aux fourneaux au début des années 2000, permettant le maintien de l’établissement. Les plus anciens se souviennent que Villars-le-Grand abritait encore un autre estaminet, La Croix-Blanche, par le passé.

Les cartes à la table ronde

Outre les instances politiques, c’était aussi l’occasion pour les sociétés locales de se retrouver, après les répétitions du chœur d’hommes ou les entraînements du club de football local. Mais le FC Villars-le-Grand a disparu dans les années 90… La clientèle s’est peu à peu raréfiée, même si certains fidèles ne manquaient pas une occasion de se rencontrer autour de la table ronde. C’était le cas du laitier Ernst Rüfenacht, 84 ans. «On venait une à deux fois par semaine jouer aux cartes avec une équipe d’amis. On était heureux quand le restaurant avait rouvert ses portes, mais le repreneur ne s’est jamais vraiment intégré. Il ne parlait même pas le français.» Sa faillite a été prononcée en 2015.

Sise sur une parcelle de 392 m2, cette ancienne bâtisse du XIXe siècle abrite une cave voûtée au sous-sol. Le rez-de-chaussée se compose d’une salle à boire et d’une salle à manger avec cheminée et cave à vin climatisée. On y trouve aussi le bar, la cuisine industrielle, les sanitaires et les locaux techniques. L’étage propose trois chambres avec salles de bains, dont une équipée d’une cuisine, et deux bureaux.

Suite à une première cessation d’activité, l’établissement, racheté en 2007, a fait l’objet d’une rénovation lourde en 2009. Si la valeur vénale de la demeure est calculée à 895'000 francs par l’agence immobilière mandatée, un montant de 795'000 francs est estimé par l’Office chargé de la vente. «Mon souhait est que cela reste un restaurant, plutôt que ce soit transformé en appartements, poursuit André Delacour. Avec la forte croissance démographique régionale, il y a tout pour bien faire dans ces murs.»

Tel est aussi l’avis de ce couple de restaurateurs avenchois, dont le bail actuel sera bientôt à échéance. «Reprendre ce bien serait une belle opportunité, mais il y a quand même des travaux à prévoir», constatent-ils. Un autre acheteur potentiel semble plus circonspect. À l’heure des réseaux sociaux, faire son beurre dans la restauration de village paraît compliqué à ses yeux, même s’il reconnaît l’importance d’un tel lieu social. Quel que soit l’avenir du bâtiment, son repreneur devra déloger l’ancien propriétaire, qui vit toujours dans les murs et a été invité à les quitter pour le 23 septembre. «J’ai 87 ans et je n’ai plus rien. J’irai dormir sur la route», marmonne-t-il pendant la visite. La fin d’une époque.