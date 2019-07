Le Collège de la Coulaz se précise en entreprise totale

Un risque de sous-traitances en cascade, pas de contrôle des matériaux ou encore aucun privilège aux entreprises locales. Tels sont les griefs que les Communes de Corcelles-près-Payerne et de Grandcour, dans une moindre mesure, ont récemment signalés au comité de direction de l’Association scolaire intercommunale de Payerne et environs (Asipe) au sujet du futur Collège de la Coulaz. Le mode de construction retenu en entreprise totale faisait notamment grincer des dents.

Devant le Conseil intercommunal, réuni mardi dernier, le municipal payernois Julien Mora, président du Codir, a toutefois défendu cette variante de construction. «Sous la forme d’appels d’offres ouverts, nous ne pourrions pas travailler sur invitation, de nombreux secteurs dépassant largement les seuils des marchés publics», a-t-il expliqué. Avec le système retenu, l’Asipe pourra par contre garder une marge de manœuvre pour favoriser éventuellement des maîtres d’État régionaux. D’ailleurs, nombre de collèges construits récemment l’ont été sous cette forme.

Pas encore précisé, le budget devrait tourner autour des 15 millions de francs pour seize salles de classe de 75 m2 chacune, quatre salles de couture, bricolage, dessin et musique, sans compter des salles de dégagement, une salle des maîtres et des locaux de direction, un accueil parascolaire et une aula modifiable en espace de rythmique. Le tout s’implantera sur l’actuel terrain en herbe, à côté de la salle de gymnastique des Rammes. Un nouveau terrain herbeux et une place de jeux seront créés à quelques mètres de là. La piste d’athlétisme et les terrains de basket resteront à leur emplacement actuel. (24 heures)