Le Collège des Rives et Y-Parc font bouger les bus

Jean-Daniel Carrard, le syndic d’Yverdon, l’avait annoncé il y a quelque temps déjà: à terme, la cadence de desserte d’Y-Parc sera renforcée. Ce sera bientôt chose faite. Dès le 15 décembre, un bus, par alternance des lignes 602 et 605, reliera la gare de la cité thermale au parc technologique toutes les 7 à 8 minutes en journée et toutes les 15 minutes en soirée et le week-end, explique en substance le transporteur Travys dans un communiqué. Et ce n’est pas la seule modification que le réseau de bus urbain de l’agglomération yverdonnoise va connaître dans les mois à venir.

Dès le 5 août, une nouvelle ligne 606 desservira, jusqu’au prochain changement d’horaire du 15 décembre, la gare, le Collège des Rives et la Marive avec une cadence de 10 minutes. Sans impacter les autres lignes existantes. Puis, dès le changement d’horaire, l’itinéraire de la ligne 605 sera modifié pour desservir la patinoire, le Collège des Rives et la Marive, avant de rallier le quartier des Prés-du-Lac (terminus). Le retour vers la gare se fera sur ce même itinéraire. «En conséquence, les arrêts William-Barbey, Rue des Uttins, Rue de Neuchâtel, Quai de la Thièle et Conservatoire ne seront plus desservis par le réseau urbain, énumère Raphaël Gerbex, Chef du département Gestion du Trafic chez Travys. C’est le côté un peu plus négatif de ces changements.» Il ajoute: «Ces arrêts ne sont cependant pas très fréquentés et les personnes impactées n’auront pas besoin de marcher 20 minutes pour trouver un autre arrêt de bus.» Les usagers disposeront en effet d’alternatives à proximité. «Ils auront juste à se déplacer d’une rue», assure Raphaël Gerbex.

Toujours au chapitre des modifications impactant le réseau de bus urbain de l’agglomération yverdonnoise, l’itinéraire de la ligne 602 sera «notamment adapté et ne desservira plus l’arrêt Romand au profit des arrêts Rue de Chamblon et 24 Janvier», indique encore le transporteur. A.H.

Carte des lignes: www.travys.ch