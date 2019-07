Le Coup du Milieu revient au centre seize ans plus tard

Seize ans que les Yverdonnois attendaient ça. Ce samedi, de 17 heures à minuit, la plus jolie rue du centre historique renouera avec une fête très appréciée qui l’avait animée sept fois de suite aux portes de l’été entre 1997 et 2003: le Coup du Milieu. Recentrée autour de la place de l’Amitié, la manifestation revivra donc, à l’initiative d’Antoine Barret, de Jean-Marie Bercoli et de Léonard Berney. Si elle en réjouit plus d’un, cette initiative étonne à tout le moins les fondateurs de cet événement.

«Que l’on soit clair: nous sommes superheureuses que quelque chose de festif se passe de nouveau à la rue du Milieu et nous espérons sincèrement que le succès sera au rendez-vous, mais nous aurions bien aimé l’apprendre autrement qu’en ouvrant «La Région». Et on trouve un peu cavalier qu’ils aient repris le nom sans rien nous demander», souligne Sophie Cook, l’une des instigatrices de la fête à la fin des années 1990. Et de reprendre, après un temps: «Parce que, non, personne ne nous a rien dit, rien demandé, ni à Françoise Louys-Gasser, ni à Pierrette Roulet-Grin, ni à Daphné Habert-Cordier, ni à moi…» «On n’a voulu évincer personne, répond Jean-Marie Bercoli. On ignorait du reste que leur association existait encore… C’est un coup d’essai, mais si ça marche, l’an prochain on remettra ça en associant toute la rue.»

Pensé par des habitants

L’évocation de ce nouveau Coup du Milieu fait quoi qu’il en soit remonter d’excellents souvenirs dans sa mémoire. «C’était génial! la première édition, en 1997, nous avions été totalement surprises par l’affluence. On n’a jamais fait d’estimation de fréquentation, mais je pense que sur l’ensemble d’une soirée on a pu être 5000 ou 6000!»

Une participation de festival pour une simple soirée née d’une discussion tenue dans le cadre d’une séance de comité de l’Association des habitants et amis du centre-ville que présidait Sophie Cook. La jeune femme habitait alors la rue du Milieu et regrettait que les commerçants et les habitants ne se connaissent pas, ou si peu. «J’ai alors émis l’idée de mettre en place un immense brunch un dimanche matin pour que tout ce petit monde se rencontre.» Et c’est Pierrette Roulet-Grin qui a lancé l’idée d’en faire plutôt une fête. «Je l’entends encore dire: «Et comme on est à la rue du Milieu, on l’appellera le Coup du Milieu», rigole Sophie Cook.

La petite équipe s’approche alors de l’association des commerçants de la rue du Milieu, et Françoise Louys-Gasser, qui tenait une enseigne historique dans la rue, rejoint le comité. La philosophie des organisateurs? En premier lieu, que les acteurs de cette artère piétonne travaillent main dans la main pour mettre sur pied une fête destinée à tous «devant chez eux». «La priorité de cette longue soirée, c’était les animations: concerts, défilé de mode, démonstration d’écoles de danse, stands de maquillage. Et si en plus il pouvait y avoir quelques stands de boissons et de nourriture, tant mieux, mais on voulait que ça reste bon enfant, pas que ça devienne une beuverie. Des retours qu’on a eus, je crois qu’on a réussi.» Un flyer était distribué dans toutes les boîtes aux lettres de la rue, qui permettait à ceux qui le souhaitaient de s’inscrire. «Les commerçants devaient s’acquitter d’une cotisation modeste, grâce à laquelle on a pu payer les scènes qu’on montait et certains concerts.» Le comité assurait la disposition de tout ce petit monde, mais chaque participant prenait à sa charge les questions logistiques.

Un arrêt subit

À cette première, six éditions ont succédé. Aidé, il est vrai, par une météo toujours radieuse, le Coup du Milieu n’a jamais vu fléchir sa popularité immédiate. «La fête, c’était bien. Mais le plus précieux, c’est sans doute ces échanges et ces coups de main qui se donnaient entre habitants et commerçants au moment des préparatifs.» Une sorte de communion qui n’a pas empêché la manifestation de s’arrêter. D’un coup d’un seul. Sans prévenir. «Daphné et moi avons déménagé et on n’a trouvé personne pour reprendre l’organisation. Je ne crois pas qu’on aurait pu continuer, parce que pour mettre tout ça sur pied – la rue était animée dans son intégralité, du No 1 au No 51 –, il faut être sur place.»