Le couple infernal frappait, qu’il pouponne maintenant

Incarcéré depuis 19 mois après avoir attaqué gratuitement de parfaits inconnus sur la place de la Gare d’Yverdon et à la Marive, Junior* devra prolonger son séjour à l’ombre d’autant. Ainsi en a décidé le Tribunal correctionnel du Nord vaudois, condamnant le jeune homme pour lésions corporelles simples et agression, notamment.

Jugée en même temps, sa compagne, Carla*, s’était battue et avait agressé verbalement plusieurs autres femmes, notamment les compagnes de son ex, toujours à Yverdon. Pour ces agissements, elle a été condamnée à 30 jours-amendes à 30 francs et sera contrainte de verser des indemnités pour tort moral.

Les sanctions sont un peu moins sévères que celles requises par le Ministère public. L’enjeu familial de l’affaire en est peut-être la raison. Junior* et Carla* ont en effet exprimé leur vœu de tourner la page sur leurs travers violents pour se bâtir un avenir ensemble autour de leur bébé, né pendant la détention de son père.

Junior* redoutait d’être expulsé vers le Brésil, dont il est originaire mais où il n’a vécu que sa prime enfance. C’était ce qu’avait exigé le Ministère public, mais les juges ont choisi de laisser une chance à cet homme de 22 ans. Il a manifesté sa volonté de quitter le cercle infernal de l’oisiveté et de la violence. De sa prison, il a fait appel à la Fédération vaudoise contre l’alcoolisme pour sortir de sa dépendance et mis en place une stratégie afin de reprendre pied dès son retour à la liberté.

Le Ministère public avait requis une peine avec sursis pour Carla*, à condition qu’elle soigne son tempérament bouillant. Elle n’avait pas attendu cette demande et pris contact pour une thérapie, tout en se trouvant un emploi.

La situation du jeune couple reste précaire. Une enquête est toujours en cours contre Carla*, dans une autre affaire.

* Prénoms d’emprunt (24 heures)