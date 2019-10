Le dernier village vaudois sans eau courante se raccorde enfin

L’eau du lac depuis 50 ans au robinet

Alors qu’Oulens sera bientôt connecté, une vingtaine de villages de la Basse-Broye, issus de 11 communes, marquent, ce vendredi 25 octobre, le demi-siècle du réseau de l’Association intercommunale pour l’alimentation en eau des communes vaudoises et fribourgeoises de la Broye et du Vully (ABV).



Pour l’occasion, une plaquette historique, de ce qui était appelé «le consortium» à ses débuts, sera distribuée aux participants des festivités sur le site symbole d’AgriCo.



«Quand la société Geigy s’est implantée à Saint-Aubin (FR), il fallait leur garantir de l’eau en suffisance et les premières discussions ont été lancées dès 1964», détaille Daniel Collaud, syndic et président de l’ABV, qui puise son eau à Cudrefin et à Portalban (FR), dans le lac de Neuchâtel.



Cinq ans plus tard, le 7 novembre 1969, le consortium était formé par six communes fribourgeoises, trois vaudoises et l’entreprise pharmaceutique. Une vision avant-gardiste du travail intercantonal et des partenariats public-privé.



«Ces précurseurs nous permettent de proposer une eau de qualité en suffisance, le tout en maîtrisant les coûts», ajoute le président, dont l’association s’est développée au fil des ans, notamment du côté du Vully.



Alors qu’elle fournissait environ 600'000m3 d’eau à ses débuts, elle en a écoulé 1,43 million en 2018 à 20'000 habitants (40'000 en été). Et l’ABV poursuit plusieurs projets, travaillant au doublement de la capacité du réservoir de Saint-Aubin, de 2500 à 5000m3.