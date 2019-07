Le flou s’épaissit autour du départ de Caroline Gebhard

Alors qu’un collectif citoyen soutenu par les Verts locaux annonce la tenue, ce vendredi à 18 h 30 sur la place Pestalozzi, d’une «manifestation de soutien à la presse yverdonnoise», le flou s’épaissit au sujet du départ de la rédactrice en chef de «La Région». D’un côté, Raphaël Mahaim, avocat de Caroline Gebhard, s’insurge contre ce qu’il considère comme un «licenciement abusif». De l’autre, l’homme de loi de la société éditrice du titre – Région Hebdo SA – clame qu’elle a au contraire démissionné de son propre chef… Non sans toutefois reconnaître que la journaliste et le conseil d’administration du quotidien rencontraient depuis un certain temps des désaccords quant à la couverture régionale du journal.

«Elle a été convoquée en juin par une délégation du conseil d’administration qui voulait lui communiquer un certain nombre de mécontentements. L’idée était aussi de lui signifier son congé, mais c’est elle qui a pris les devants et donné sa démission pour fin août alors qu’elle avait un dédit de six mois», affirme Charles Munoz. Ce qui est certain, c’est que la couverture de l’actualité par le journal faisait grincer des dents au sein de la Municipalité. Dans un courrier datant du 23 mai, le syndic Jean-Daniel Carrard fait part de «la déception» de l’Exécutif sur la manière de traiter certains événements. Et de reprocher notamment à la rédactrice en chef de ne pas avoir relayé ses propos lors d’une conférence de presse coorganisée par la Ville et le Canton. «La répétition de ce type de choix rédactionnels partiaux nous fait penser qu’il s’agit d’une volonté délibérée, peu professionnelle», peut-on lire.

Dans ce même courrier, le chef de l’Exécutif annonce, «en conséquence», la suspension de la parution de la lettre d’information de la Ville dans le journal. Le service de la communication ajoute que «la Municipalité s’est interrogée sur la qualité de la couverture de l’actualité locale». «Dans le souci d’utiliser au mieux les budgets à disposition, il lui paraît parfaitement légitime de s’interroger sur les meilleurs moyens de diffuser les informations utiles aux administrés, afin que ceux-ci puissent en toute connaissance de cause se forger une opinion et évaluer les prestations publiques», conclut-il.

Jeudi en fin de matinée, le syndicat Impressum et son antenne vaudoise ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme un «licenciement abusif tant sur le fond que sur la forme» de la journaliste, par ailleurs aussi membre du comité d’Impressum Vaud. La secrétaire centrale Dominique Diserens revient sur la décision d’Yverdon de suspendre leur publication. «Que des autorités locales osent exercer de telles pressions sur un journal est une atteinte intolérable à la liberté de la presse», estime-t-elle. Contactée, la Ville récuse le terme de pressions et constate, à la lecture du communiqué, «que le licenciement de Mme Gebhard est le fait du conseil d’administration de «La Région.» Elle n’entend de ce fait ni commenter une décision interne à une entreprise ni polémiquer avec un syndicat.

Par ailleurs, «La Région Nord vaudois» a publié dans son tous­ménages de jeudi une annonce afin de repourvoir le poste vacant à la rédaction en chef. «C’est insultant, alors que la situation n’est pas réglée», a réagi à ce propos l’avocat de Caroline Gebhard. (24 heures)