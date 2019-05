Le gymnase renforce son rôle de ciment de la Broye

«Le nouveau bâtiment sera enraciné de manière plus profonde dans la molasse broyarde pour cimenter davantage cette région.» Directeur du Gymnase intercantonal de la Broye (GYB), Thierry Maire jouait de la métaphore, mercredi, lors de la présentation du prochain agrandissement de l’établissement. Trente ans après la première mention officielle d’une idée de gymnase intercantonal, le GYB pourra donc accueillir jusqu’à 1500 élèves en 2021, preuve que l’idée était bonne.

Devisé à 29 millions de francs, le projet des cantons de Vaud et Fribourg, copropriétaires des lieux et qui se répartiront la facture à parts égales, sera mis à l’enquête en juin, dans l’idée de lancer le chantier cet automne. Après 20 mois de travaux, 25 nouvelles salles de classe, une salle de gymnastique et des nouveaux locaux de l’administration pourront être inaugurés. Au total, le projet permettra d’augmenter le nombre de salles polyvalentes de cours de 19, puisque six salles du bâtiment actuel seront transformées en salles spéciales.

Boom démographique

Dimensionné pour 850 élèves à son ouverture en 2005, le GYB en accueille aujourd’hui près de 1200. «Le boom démographique vécu ici et maintenant est l’élément qui résume le besoin de cette extension», a présenté le conseiller d’État fribourgeois Jean-Pierre Siggen, en charge de l’Instruction publique. Il était le dernier des quatre ministres à prendre la parole. L’extension doit donc permettre de faire face aux prévisions d’augmentation de la population broyarde.

Le projet architectural développé en terrasses s’intègre harmonieusement dans le paysage et remplit plusieurs objectifs. «Il permettra notamment d’apporter une vue complémentaire sur un autre joyau de Payerne, l’abbatiale, et de le valoriser», a glissé Pascal Broulis, conseiller d’État vaudois en charge des Constructions.

Le projet s’accordera au voisinage direct du GYB, qui a connu un fort développement ces dix dernières années. Via la future toiture végétalisée, le passage public reliant le sud du quartier résidentiel à la ville de Payerne, au nord, sera maintenu. L’entrée principale du gymnase sera aussi déplacée au niveau inférieur de l’extension, ce qui engendrera une diminution du trafic routier dans le quartier résidentiel.

Aménagements en ville

Cette configuration permettra également d’améliorer l’accessibilité piétonne et cycliste. «Un nouveau parcours piétonnier sera aménagé entre la gare et le GYB, avec la mise en zone de rencontre de la rue du Favez, le long des voies CFF, et l’élargissement du trottoir nord de la rue de la Vignette», détaille Christelle Luisier Brodard, syndique de Payerne. Ces aménagements seront présentés d’ici à fin 2019 au Conseil communal, de même que la cession du chemin piétonnier traversant la parcelle.

La nouvelle répartition des locaux prévoit encore le transfert de l’administration et des salles des maîtres dans l’extension, ce qui libérera des espaces supplémentaires pour la restauration. Un véritable soulagement pour les élèves. «Quand les beaux jours reviennent, ça va, car on peut aussi manger dehors. Mais en hiver, même si des classes sont ouvertes pour qu’on puisse être à couvert, c’est souvent la galère pour manger à l’abri», pestaient trois étudiants croisés à midi. Faute de place, ils étaient souvent coincés dans les corridors ou contraints aux cours de sport en extérieur par manque de salles disponibles. Ce sera bientôt de l’histoire ancienne.

