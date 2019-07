Le nouvel EMS avance, la cession de l’hôpital patiente

Aménager un nouvel établissement médicosocial pour Payerne ailleurs que sur le site actuel – convoité par l’hôpital pour son agrandissement – et céder les biens de l’avenue de la Colline pour financer le tout, tels sont les objectifs de l’association de Communes FOREMS (Formation, Rencontre et EMS) depuis plusieurs mois. Mais si le futur déménagement de l’établissement dans le quartier de la Coulaz avance, il n’en va pas de même pour le transfert des biens à l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), ont appris les délégués jeudi soir.

À la suite de l’arrêt du projet de transfert de l’EMS Les Cerisiers dans les locaux de l’usine Fermenta, FOREMS a jeté son dévolu sur le quartier en développement de la Coulaz. Au lieu des 30 lits actuels en chambres doubles, il serait question de pouvoir accueillir 70 à 80 lits EMS et des emplacements de court séjour, pour un investissement de l’ordre de 25 à 30 millions de francs. «En moyenne, le coût d’aménagement pour une chambre est de l’ordre de 300'000 francs, précise Guy Delpedro, syndic de Valbroye et président de FOREMS. Le nombre de lits n’est pas encore clairement défini, mais le réseau santé Nord-Broye pronostique que les besoins seront élevés.» Un avis pas forcément partagé par la santé publique vaudoise, qui financera la construction.

Reste qu’avant de bâtir il faut bénéficier d’un terrain. Et, là, l’achat d’une parcelle d’au moins 5000 m2 à la Coulaz semble en bonne voie. Payerne est propriétaire de ces parcelles, mais les tractations concernent aussi Implenia, qui devait les valoriser. Situé au bord de la Broye, le site est connecté à la première ligne de bus urbain de Payerne, et donc facilement accessible. «Le prix final devrait être connu dans quelques semaines et le plan de quartier sera peut-être à revoir, mais tout le monde a un intérêt dans le dossier», poursuit Guy Delpedro.

Bâtiments interconnectés

Ayant réalisé des équipements de la zone, Implenia sera indemnisée dans le cadre de la transaction. Et, contrairement à ce qui est prévu pour tout ce quartier en plein développement, les divers bâtiments de l’EMS devront être interconnectés. L’établissement, dont les façades devront respecter la ligne du quartier selon la volonté de Payerne, aura aussi un jardin privatif, alors que tous les autres espaces communs sont libres d’accès.

Pour financer son projet, dont les capitaux propres s’élèvent à 6,4 millions de francs à fin 2018, FOREMS bénéficiera encore du transfert des infrastructures hospitalières de l’avenue de la Colline. Actuellement, les Communes sont propriétaires des murs du HIB, du parking ou du bâtiment du personnel, tous voisins de l’EMS Les Cerisiers. Un prix de rachat de 4,2 millions a été fixé pour que le HIB puisse voler de ses propres ailes. Le tout assorti d’un droit distinct et permanent (DDP) de 99 ans pour ces parcelles de 40'000 m2.

«Alors que nous en sommes à la 18e révision de l’acte notarié prévu, on a l’impression de repartir presque de zéro depuis notre dernière séance avec les représentants de la santé publique vaudoise et fribourgeoise», qui peinent à se mettre d’accord. C’est ce que le président a appris aux délégués des Communes. En plus, la signature d’un DDP sur un site comptant déjà des bâtiments est très complexe. Les parties espèrent trouver un accord pour la fin de l’année. Seule certitude, plutôt qu’une rente de location sur la durée, le HIB devrait s’acquitter de la somme en un seul paiement, quand les services de la santé fribourgeois auront validé l’accord.

FOREMS pourra alors aller de l’avant avec son projet institutionnel, qui devrait définir les contours du futur établissement. L’EMS se séparant de l’hôpital, il s’agira aussi de revoir tous les contrats de prestations entre les deux entités. À l’heure actuelle, ressources humaines, restauration, finances, informatique ou assurances de l’EMS sont gérées par le HIB. Ce ne sera plus possible quand l’EMS sera à la Coulaz. (24 heures)