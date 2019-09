Le passage St-Roch ne sera pas rouvert de sitôt

Bien qu’il figure dans le projet d’agglomération yverdonnoise (AggloY), le passage sous-voies de la rue Saint-Roch ne sera pas réhabilité de sitôt. Trop coûteux et trop difficile à entreprendre d’un point de vue juridique: telles sont en substance les conclusions de la Municipalité d’Yverdon. Cette dernière s’est penchée sur ce dossier à la suite d’une motion déposée en mars 2015 par Daniel Cochand. Motion à laquelle elle vient de répondre par voie de préavis. Le conseiller communal PLR lui demandait alors d’entreprendre «tout ce qui est en son pouvoir, y compris en matière financière, afin de rouvrir, dans les délais les plus brefs», ce passage au trafic de mobilité douce.

«Je ne lâcherai pas mon idée. De par sa position géographique, ce passage a infiniment plus de raisons d’exister que l’éventuel ouvrage de franchissement imaginé au pied de la tour Invictus du côté de Clendy», réagit l’élu, en comparant le potentiel d’usagers que ces deux axes pourraient drainer naturellement. Et s’il mentionne ce second projet, c’est qu’il est porté par une Municipalité qui rejoint bien Daniel Cochand sur l’objectif général visé: considérer le franchissement des rails comme maillon essentiel au développement de la ville en direction du lac (voir infographie). «Il sera mis en œuvre par l’aménagement du passage de Clendy», affirment les autorités dans le préavis publié voilà une dizaine de jours. Selon elles, cet objet devisé à 2 millions sera même réalisé dès 2020. Et de rappeler que son cofinancement à hauteur de 1 million par le promoteur de la tour Invictus est garanti par une charge foncière.

Coût jugé démesuré

Les arguments mis en avant par l’Exécutif pour ne pas rouvrir le passage sous-voies de Saint-Roch, bouché au mitan du XXe siècle, sont au nombre de deux. Du point de vue financier d’abord, les autorités jugent démesurée la dépense de 3 millions nécessaire à sa réhabilitation. Cette somme, trois fois plus élevée qu’initialement prévu par le projet d’agglomération, englobe la surélévation d’une quatrième voie ferroviaire (en l’occurrence réservée pour des manœuvres) dont la réalisation avait conduit à la condamnation de ce petit tunnel.

Le montant est d’autant plus important que le propriétaire de la parcelle sur laquelle il débouche côté lac (soit celui du Centre Saint-Roch) a décidé de ne pas entrer en matière pour une participation financière. Intershop SA argue avec raison qu’il n’est pas juridiquement lié par la convention que son prédécesseur avait signée avec la Commune en vue de ce projet, il y a 24 ans.

Pas d’assurance

Les engagements pris en 1995 par Stifag SA n’ont pas fait l’objet d’une garantie réelle, souligne le préavis. En clair, la Commune ne s’est pas prémunie contre la possibilité que le Centre Saint-Roch pourrait un jour changer de mains. En outre, le propriétaire actuel n’est pour l’heure pas prêt non plus à accepter une servitude de passage sur son terrain. Et sans cela, le passage déboucherait sur une parcelle privée que vélos et piétons ne seraient donc pas en droit de traverser…

Un argument que Daniel Cochand remet en doute. «Je ne suis pas sûr que le propriétaire ait refusé que l’on passe sur son terrain.» Connu pour aller au fond des choses, le conseiller communal s’est en outre étonné de constater que la quatrième voie CFF – celle qui constitue un véritable obstacle physique au projet – a été réalisée sur le domaine public sans autre forme de procès. «Or, les CFF ne disposent apparemment d’aucune servitude à cet endroit», conclut-il.